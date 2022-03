Zelenskyj by mohl brzy jednat přímo s Putinem, myslí si jeho poradce

"Je zjevné, že jediným způsobem, jak zastavit tuto válku, jsou přímé rozhovory obou prezidentů. A to je to, na čem pracujeme v rámci nynějšího vyjednávání. Pracujeme na dokumentech, které budou prezidenti moci posoudit a podepsat," řekl Podoljak v rozhovoru poskytnutém americké mediální společnosti PBS.

Je přitom přesvědčený, že příměří se blíží. "Jsme si jistí, protože Rusové použili všechny své zdroje, které plánovali v této válce použít. Nemají rezervy. Nemají řetězec zásobování. Plánovali přesunout své jednotky, zabrat během tří dnů co největší území a v podstatě provést bleskovou válku. Neudělali to a neudělají to. Uvízli v bojích na svých současných pozicích a nemají vůbec žádnou šanci postoupit dál na ukrajinské území. Proto pevně věříme, že v nadcházejících dnech budeme mít příměří," vysvětlil Podoljak.

Britský list Financial Times dnes s odvoláním na pět lidí seznámených s ukrajinsko-ruským vyjednáváním napsal, že strany udělaly významný pokrok na předběžném mírovém plánu, který jejich vyjednávači poprvé plně prodiskutovali v pondělí.

Podle deníku jde o patnáctibodový návrh dokumentu, který by měl zahrnovat příměří a stažení ruských vojsk, jestliže Kyjev prohlásí neutralitu a přistoupí na omezení svých ozbrojených sil. Ukrajina by se rovněž měla vzdát svých ambicí stát se členem NATO a slíbit, že na jejím území nebudou žádné cizí vojenské základny ani výzbroj. Výměnou za to by byla ochrana poskytovaná spojenci, jako jsou USA, Británie a Turecko.

Nicméně přes tento uváděný údajný pokrok je ukrajinská strana poměrně skeptická ohledně upřímného přístupu Putina k jednáním. Zelenského kancelář dnes navíc uvedla, že Ukrajina při vyjednávání s Ruskem požaduje absolutní bezpečnostní záruky a odmítá model švédské či rakouské neutrality, což Moskva označila za nyní projednávanou variantu kompromisu.

Opatrný postoj k postupu vyjednávání ruské strany dnes potvrdil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na dotaz novinářů řekl, že je ještě předčasné hovořit o nějakých výsledcích.