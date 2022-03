Zelenskyj hodnotí situaci na Ukrajině i přes dílčí úspěchy ukrajinské armády jako napjatou

Ukrajinští obránci podle Zelenského dokázali vytlačit ruské jednotky z města Irpiň nedaleko Kyjeva, boje tam i v dalších částech země nicméně pokračují.

Ruská vojska drží sever Kyjevské oblasti pod svou kontrolou a mají nadále k dispozici zdroje a síly, uvedl Zelenskyj. Podle něj se nyní snaží přeskupit zničené jednotky. Situace zůstává "velmi obtížná" také v Černihivě, Sumách, Charkově, Donbasu a na jihu Ukrajiny, dodal.

Zelenskyj znovu vyzval ke zpřísnění sankcí proti Rusku. V souvislosti s možností uvalení embarga na dodávky ruské ropy, o němž se v Evropské unii diskutuje, uvedl, že existuje mnoho náznaků, že takové zpřísnění by nastalo pouze v případě, že Moskva použije na Ukrajině chemické zbraně.

"To se prostě nedá popsat slovy. Jen se zamyslete - kam to všechno dospělo! Čekat na chemické zbraně (...) Nezaslouží si všechno, co ruská armáda spáchala předtím, ropné embargo?" citovala Zelenského agentura Interfax-Ukrajina.