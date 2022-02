Zelenskyj hovořil s premiérem Fialou o aktuální situaci na Ukrajině

Podrobnější nebyl ani Fiala. Ukrajina čelí ruské vojenské invazi, jednotlivé země teď organizují pomoc, včetně dodávek zbraní a další munice.

"Hovořil jsem s ukrajinským prezidentem Zelenským," potvrdil Fiala. "Přátelům musíme pomáhat. Ujistil jsem ho, že na Českou republiku se Ukrajina může spolehnout," doplnil.

Informed President of Georgia @Zourabichvili_S and Prime Minister of the Czech Republic @P_Fiala about the current situation. Concrete assistance was discussed. Grateful to our friends 🇬🇪 and 🇨🇿 for their support.