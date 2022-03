Zelenskyj ocenil českou podporu Ukrajině i výjimečné zacházení s uprchlíky

"Díky premiéru Fialovi za podporu ukrajinského lidu v boji proti ruské agresi, píše se v příspěvku. Ukrajinský státník ocenil i "výjimečné zacházení s Ukrajinci, kteří v České republice našli dočasné útočiště".

Zelenskyj na twitteru denně informuje o hovorech s představiteli západních zemí a vyzdvihuje jejich podporu Ukrajině, kam na konci únoru podnikla invazi ruská vojska. S Fialou se setkal i osobně v Kyjevě, kam český premiér cestoval společně se předsedy vlád Slovinka a Polska v polovině března.

Thanked 🇨🇿 Prime Minister @P_Fiala for supporting 🇺🇦 people in the fight against Russian aggression. Noted the significant humanitarian and security assistance, exceptional treatment of Ukrainians who found temporary shelter in the Czech Republic. We really appreciate it!