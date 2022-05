Zelenskyj odmítl výzvy zrušit zákaz odjezdu z Ukrajiny, dokud denně umírají desítky lidí

Zelenskyj během tiskové konference se svým polským protějškem Andrzejem Dudou dostal od jedné novinářky otázku ohledně petice, požadující povolit mužům vycestovat ze země. Pod peticí se shromáždilo 25.000 podpisů.

"Nevím, komu by měla být ta petice určena. Možná mně. Možná by ale měla být adresována rodičům, kteří přišli o své syny, bránící za cenu svého života tu či onu oblast, to či ono město? A víte, že to většinou nebyla jejich města, ve kterých se narodili," řekl.

"Dneska nejméně 50 až 100 lidí denně může umírat na nejtěžším směru (ruské ofenzívy), na východě. Brání náš stát, naši nezávislost," prohlásil prezident.

"Když se na mne obracejí s peticí, aby naši muži směli během válečného stavu odjet z našeho státu, soudím, že ta petice vůbec není určena mně," dodal s tím, že tolik o petici z lidského hlediska. A z právního hlediska zákon stanoví lhůtu, dokdy se má na jakoukoli petici odpovědět.