Zelenskyj: Podpora Ukrajiny ze zahraničí roste

Ve svém večerním poselství zmínil kontakty se zahraničními státníky jen během dneška: telefonáty s americkým prezidentem Joem Bidenem a britským premiérem Borisem Johnsonem a rovněž setkání v Kyjevě s předsedy vlád Albánie a Černé Hory Edim Ramou a Dritanem Abazovičem.

Dnešní zasedání kontaktní skupiny pro Ukrajinu pod vedením Spojených států v Bruselu podle Zelenského vyslalo signál, že se zvýší dodávky zbraní Ukrajině. V úsilí o získání statusu kandidátské země Evropské země podporují Ukrajinu někteří současní kandidáti - Albánie, Černá Hora a Severní Makedonie, řekl.

Zmínil také pozvání na summit skupiny velkých ekonomik G7 v Německu a na summit Severoatlantické aliance ve Španělsku. Obě setkání se uskuteční na konci června a obou se Zelenskyj hodlá zúčastnit. Není však jasné, zda tak učiní osobně, nebo jako při dosavadních příležitostech prostřednictvím videospojení.

Gratefully accepted the invitation of partners to take part in key international events: from 🇩🇪 Federal Chancellor @Bundeskanzler - in the #G7GER Summit, from NATO Secretary General @jensstoltenberg - in the #NATOsummit in Madrid.