Zelenskyj: Ruská raketa zasáhla ukrajinské nádraží, nejméně 15 mrtvých a 50 zraněných

"Právě jsem dostal zprávu, že v Dněpropetrovské oblasti ruská raketa zasáhla přímo vagony na nádraží Čaplyne, čtyři osobní vagony tam teď hoří. Zabito bylo nejméně 15 lidí a asi padesátka byla zraněna. Záchranáři zasahují. Ale bohužel počet obětí ještě může vzrůst," uvedl Zelenskyj podle agentury Unian.

Ukrajinský prezident již informoval Radu bezpečnosti OSN o nejnovějším ruském útoku, jehož bilance podle hlavy státu zprvu činila dva mrtvé a pět zraněných. "Takto žijeme každý den. Tak se Rusko připravilo na toto zasedání Rady bezpečnosti OSN," řekl Zelenskyj.

Terrible footage from #Chaplino in #Dnepropetrovsk region after the Russian missile strike.



Preliminarily 15 dead. The number is not final. pic.twitter.com/LbChZIHPsF