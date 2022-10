Zelenskyj: Rusko chystá útok na Kachovské přehradě na jihu Ukrajiny

"Pokud ruští teroristé vyhodí přehradu do povětří, ocitne se v zóně rychlého zaplavení přes 80 obcí, včetně Chersonu. Stovky tisíc lidí mohou být postiženy," řekl Zelenskyj. Útok by podle něj také přerušil dodávky vody ve značné části ukrajinského jihu a mohl by připravit Záporožskou jadernou elektrárnu o přísun vody potřebné pro chlazení.

"Rusko to dělá, aby zinscenovalo další operaci pod falešnou vlajkou. Chce provést teroristický útok a obvinit z něj Ukrajinu," řekl také ukrajinský prezident.

Jeho obvinění přichází poté, co šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Volodymyr (Vladimir) Saldo v úterý prohlásil, že útok na Kachovskou přehradu připravuje Ukrajina. O údajném ukrajinském plánu hovořil, když ohlašoval přesun obyvatel měst u Chersonu na druhý břeh Dněpru.

Podle Salda chce Ruskem dosazená správa Chersonské oblasti přesunout během tohoto týdne z pravého na levý břeh Dněpru 50.000 až 60.000 lidí. Podle dnešního prohlášení Saldova zástupce Kirilla Stremousova se evakuovalo už 15.000 lidí.