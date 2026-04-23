Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

Libor Novák

23. dubna 2026 9:56

Írán, ilustrační foto

Americký prezident Donald Trump nedávno označil íránský režim za vážně roztříštěný. Toto tvrzení použil jako vysvětlení pro to, proč se Írán nezúčastnil druhého kola mírových rozhovorů v Pákistánu, kam se nedostavila íránská delegace. Bílý dům argumentuje, že právě nejednotnost vedení v Teheránu znemožňuje dosažení dohody o příměří.

Mnoho expertů a pozorovatelů situace v Íránu však podle CNN tento pohled nesdílí. Podle nich je íránské vedení ve skutečnosti mnohem jednotnější, než jak je prezentováno americkou administrativou. Analytici se shodují, že označit íránské vedení za rozdělené je hrubým nepochopením současného stavu.

Odborníci upozorňují, že íránští představitelé jsou nyní paradoxně více sjednocení než před začátkem konfliktu. Existence vnější hrozby vedla k tomu, že se úzký kruh činitelů semkl kolem společné válečné strategie. I přes různé politické frakce se snaží navenek demonstrovat naprostou shodu.

Íránské vládnutí prošlo zásadní proměnou poté, co Spojené státy a Izrael eliminovaly většinu klíčových vojenských i politických lídrů režimu. Tradiční systém soupeřících center moci, který fungoval desítky let, byl v podstatě demontován. Místo něj vznikla nová válečná struktura, která soustřeďuje politiky i vyjednavače pod jedno vojenské velení.

Situaci komplikuje absence nového nejvyššího vůdce, Madžtaby Chameneího, který vystřídal svého zesnulého otce Alího Chameneího. Madžtaba se po nástupu do funkce skrývá a objevují se zprávy, že by mohl být zraněný či neschopný vykonávat úřad. Ostatní činitelé tak musí činit rozhodnutí bez jasných instrukcí z nejvyšších míst.

Íránské vedení je pod neustálým tlakem ze strany domácích radikálních skupin, které odmítají jakékoli náznaky porážky. Tito zastánci tvrdé linie dominují v parlamentu i státních médiích. Jakýkoli ústupek vůči Spojeným státům je v tomto prostředí vnímán kriticky, což ztěžuje diplomatické manévrování.

Aby Teherán vyvrátil spekulace o vnitřních bojích, aktivně se snaží prezentovat jednotný postup. Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda parlamentu a významná postava režimu, vedl první kolo rozhovorů v Islámábádu v doprovodu širokého týmu politiků. Tento krok byl vnímán jako záměrná demonstrace konsenzu uvnitř íránské politické scény.

Samotný Írán opakovaně zdůrazňuje, že za hlavní překážku v jednáních považuje pokračující americkou námořní blokádu. Dokud nebudou tyto restrikce zrušeny, Teherán nehodlá v rozhovorech pokračovat. Washingtonské požadavky na ústupky se tak střetávají s íránskými červenými liniemi, které se nemění.

Někteří američtí úředníci přiznávají, že i prezidentovo veřejné vystupování na sociálních sítích může diplomatický proces poškozovat. Íránská strana je vůči USA hluboce nedůvěřivá a neustálé komentáře z Bílého domu k citlivým bodům vyjednávání vyvolávají další napětí. Tato veřejná vyjádření tak podle mnohých spíše ztěžují dosažení vzájemné dohody.

Otevření Hormuzského průlivu je podle Íránu nemožné. Příměří platí na neurčito, prohlásil Trump

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Jaro na Petříně

Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Nadcházející víkend nabídne převážně jasné až polojasné počasí, které v pátek a v sobotu přinese příjemné teploty dosahující až 21 stupňů Celsia. V severních a severovýchodních oblastech se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, přičemž v horských polohách se v závěru víkendu může objevit i sněžení. Neděle přinese citelnější ochlazení s denními maximy v rozmezí 10 až 15 stupňů a přechodnou oblačností.

Energetika

Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí

Evropská unie hodlá snížit daně z elektřiny a nabídnout spotřebitelům nové pobídky k přechodu od vozidel a kotlů spalujících paliva. Tento plán je reakcí na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu, která urychlila odklon ke čistému hospodářství. Brusel chce pomocí těchto opatření nejen snížit účty domácnostem, ale také podpořit konec závislosti na dovážených fosilních zdrojích.

Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CNN varoval před odkládáním jednání o ukončení ruské agrese. Přiznal, že pozornost mezinárodního společenství se nyní výrazně přesunula k válce v Íránu, což považuje za velké riziko pro svou zemi. Domnívá se, že vyjednávání o budoucnosti Ukrajiny nelze podmiňovat tím, až skončí konflikt na Blízkém východě.

Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.

OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

Cenny pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

