Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

Americký prezident Donald Trump nedávno označil íránský režim za vážně roztříštěný. Toto tvrzení použil jako vysvětlení pro to, proč se Írán nezúčastnil druhého kola mírových rozhovorů v Pákistánu, kam se nedostavila íránská delegace. Bílý dům argumentuje, že právě nejednotnost vedení v Teheránu znemožňuje dosažení dohody o příměří.
Mnoho expertů a pozorovatelů situace v Íránu však podle CNN tento pohled nesdílí. Podle nich je íránské vedení ve skutečnosti mnohem jednotnější, než jak je prezentováno americkou administrativou. Analytici se shodují, že označit íránské vedení za rozdělené je hrubým nepochopením současného stavu.
Odborníci upozorňují, že íránští představitelé jsou nyní paradoxně více sjednocení než před začátkem konfliktu. Existence vnější hrozby vedla k tomu, že se úzký kruh činitelů semkl kolem společné válečné strategie. I přes různé politické frakce se snaží navenek demonstrovat naprostou shodu.
Íránské vládnutí prošlo zásadní proměnou poté, co Spojené státy a Izrael eliminovaly většinu klíčových vojenských i politických lídrů režimu. Tradiční systém soupeřících center moci, který fungoval desítky let, byl v podstatě demontován. Místo něj vznikla nová válečná struktura, která soustřeďuje politiky i vyjednavače pod jedno vojenské velení.
Situaci komplikuje absence nového nejvyššího vůdce, Madžtaby Chameneího, který vystřídal svého zesnulého otce Alího Chameneího. Madžtaba se po nástupu do funkce skrývá a objevují se zprávy, že by mohl být zraněný či neschopný vykonávat úřad. Ostatní činitelé tak musí činit rozhodnutí bez jasných instrukcí z nejvyšších míst.
Íránské vedení je pod neustálým tlakem ze strany domácích radikálních skupin, které odmítají jakékoli náznaky porážky. Tito zastánci tvrdé linie dominují v parlamentu i státních médiích. Jakýkoli ústupek vůči Spojeným státům je v tomto prostředí vnímán kriticky, což ztěžuje diplomatické manévrování.
Aby Teherán vyvrátil spekulace o vnitřních bojích, aktivně se snaží prezentovat jednotný postup. Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda parlamentu a významná postava režimu, vedl první kolo rozhovorů v Islámábádu v doprovodu širokého týmu politiků. Tento krok byl vnímán jako záměrná demonstrace konsenzu uvnitř íránské politické scény.
Samotný Írán opakovaně zdůrazňuje, že za hlavní překážku v jednáních považuje pokračující americkou námořní blokádu. Dokud nebudou tyto restrikce zrušeny, Teherán nehodlá v rozhovorech pokračovat. Washingtonské požadavky na ústupky se tak střetávají s íránskými červenými liniemi, které se nemění.
Někteří američtí úředníci přiznávají, že i prezidentovo veřejné vystupování na sociálních sítích může diplomatický proces poškozovat. Íránská strana je vůči USA hluboce nedůvěřivá a neustálé komentáře z Bílého domu k citlivým bodům vyjednávání vyvolávají další napětí. Tato veřejná vyjádření tak podle mnohých spíše ztěžují dosažení vzájemné dohody.
