Fico je zpátky v plné síle a nastavuje kurz. Zklamání, říká Šimečka. Jsme tam, kde jsme byli před atentátem, přidal se Korčok

"Všichni jsme mu drželi palce, aby se co nejdříve uzdravil, všichni jsme důrazně odsuzovali atentátníkovo jednání, všichni jsme doufali, že se skutečně pohneme směrem ke společenskému smíru. Ale z prvního projevu to vypadá, že to premiér Fico odmítl," řekl Šimečka.

Šimečka uvedl, že premiér ve svém 14minutovém projevu obviňoval média, opozici, umělce, EU a zahraniční partnery. „Místo toho, aby přispíval k sociálnímu smíru, označil atentátníka za 'aktivistu politické opozice' a opakoval konspirační teorie o Sorosově globálním spiknutí proti Slovensku,“ řekl.

Také je lídr opozice je rád, že se premiérův zdravotní stav zlepšuje, a přeje mu co nejrychlejší návrat do práce. „Jeho projev však jen potvrdil naše přesvědčení, že je nutné Směr politicky porazit ve volbách,“ dodal.

"Chtěli jsme, aby atentát změnil politický kurz nenávisti a rozdělení společnosti. Dnes přišla odpověď, která v podstatě vrací politiku tam, kde byla před atentátem. Je to škoda," řekl neúspěšný prezidentský kandidát a bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok.

Dodal, že jediným způsobem, jak změnit směřování země, jsou volby. „Proto vás prosím, přijďte v sobotu k volbám. To bude nejlepší odpověď na dnešní vzkaz od oběti atentátu. A hned po volbách začněme pracovat na hledání nového společného cíle, na kterém se shodneme, za který se můžeme postavit a za který budeme ochotni bojovat. Všichni to potřebujeme,“ dodal.

Opoziční strana SaS uvedla, že Ficův projev byl v přímém rozporu s výzvami k uklidnění situace ve společnosti na Slovensku. Strana se ohradila proti spojování vraha a jeho činů s jejich politikou.

Předseda strany Branislav Gröhling uvedl, že Robert Fico měl šanci překonat svou minulost a ukázat se jako velký státník. Bohužel, místo toho, aby usiloval o sociální smír a udělal krok vpřed, jsme viděli přesný opak. Gröhling také odmítl Ficova obvinění vůči opozici, médiím a nevládnímu sektoru. Nesouhlasí s Ficovými tvrzeními o vraždě novináře Jána Kuciaka nebo o snahách zahraničí ovlivňovat slovenskou politiku. Podle něj tato cesta nevede nikam a pouze prohlubuje rozdělení a nenávist ve společnosti.

Martina Holečková, poslankyně Národní rady Slovenské republiky a vedoucí poslaneckého klubu KDH, konstatovala, že po projevu premiéra mělo Slovensko možnost vydat se cestou míru a usmíření. Bohužel však zdůraznila, že je pravděpodobné, že zůstane dále rozděleno.