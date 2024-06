Fico pokračuje s rehabilitací. Na Slovensku se řeší, zda a kdy premiér promluví

Evropská unie je unikátním spojením 27 zemí a volby do Evropského parlamentu, které se odehrají během tohoto týdne, to dokazují. Svátek evropské demokracie může ukázat na její slabé i silné stránky. Každý členský stát přináší něco jiného k jednacímu stolu, zároveň ale každý z nich má své vlastní domácí problémy, které do evropské politiky promítá.

Zdroj: Jakub Jurek