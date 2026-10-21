Francie čelí hluboké společenské i politické krizi. Kořeny ale sahají dál než k nepokojům

Francie čelí hluboké společenské i politické krizi, přičemž nedávné víkendové nepokoje a rozsáhlé rabování ve velkých městech představují pouze viditelný příznak daleko hlubšího problému. Francouzský premiér Sébastien Lecornu otevřeně přiznal, že vláda čelí mimořádně složité situaci, která si vyžádala materiální škody v řádu stovek milionů eur. Země se ocitla v nebezpečné kombinaci pouliční revolty, politické paralýzy a dlouhodobé hospodářské stagnace.
Víkendové výtržnosti zasáhly klíčová metropolitní centra jako Paříž, Marseille či Bordeaux, přičemž ve městě Limoges došlo k závažnému poškození historické radnice plameny. Vlně násilí, která vyústila ve více než dvě tisíce zatčených během jediného víkendu, předcházely týdny trvající studentské protesty namířené proti špatným podmínkám ve školství a chybějícím učitelům. Odborové svazy navíc plánují na listopad celostátní stávky, což naznačuje, že napětí v zemi bude před nadcházejícími prezidentskými volbami dále sílit.
Politická scéna reaguje na vyhrocenou situaci hlubokým rozštěpením a vzájemným obviňováním bez konkrétních řešení. Prezident Emmanuel Macron v televizním projevu odsoudil násilí, avšak bezprostředně poté odcestoval na plánovanou třídenní návštěvu do států Perského zálivu. Lídryně krajní pravice Marine Le Penová využila nepokoje k prosazování protipřistěhovalecké rétoriky a tvrdí, že pouze její pevná ruka dokáže po Macronově chaosu obnovit veřejný pořádek.
Kořeny politické paralýzy sahají k předčasným parlamentním volbám v roce 2024, které vedly k roztříštění parlamentu a znemožnily vznik stabilní většiny. Tradiční politický střed se fakticky rozpadl, z čehož těží především radikální pravice i krajní levice pod vedením Jean-Luca Mélenchona. Neschopnost vlády prosadit v parlamentu řádný státní rozpočet vytváří trvalé prostředí nejistoty, které dále oslabuje důvěru veřejnosti ve státní instituce.
Společenská frustrace se odráží v rekordním pesimismu obyvatelstva. Podle nedávných průzkumů veřejného mínění považuje osmdesát pět procent Francouzů svou zemi za stát v úpadku a téměř celá populace vyjadřuje nespokojenost se současným vývojem. Ekonomika navíc čelí vysoké inflaci spojené s cenami energií a dopadům horkého léta na zemědělskou produkci, což v kombinaci se záběry hořících ulic negativně ovlivňuje investiční prostředí i klíčový turistický ruch.
Hospodářskou situaci Francie závažně komplikuje masivní státní dluh, který ve druhém čtvrtletí dosáhl sto devatenácti procent hrubého domácího produktu. Tento ukazatel výrazně překračuje unijní limity a země bude muset v příštím roce vydat rekordní objem nových dluhopisů. Odborníci varují, že dlouhodobá političtí nejistota a neschopnost konsolidovat veřejné finance povedou k dalšímu tlaku ze strany finančních trhů a prodloužení hospodářské krize.
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Zdroj: Libor Novák