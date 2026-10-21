Australské poslankyni Hainesové lékaři po útoku amputovali obě nohy

Manžel australské poslankyně Helen Hainesové vystoupil na tiskové konferenci, kde poskytl oficiální aktualizaci o jejím zdravotním stavu. Hainesová utrpěla vážná zranění dolní poloviny těla poté, co ji v pondělí srazilo auto. Incident si vyžádal okamžitou lékařskou péči a hospitalizaci v nemocnici v Melbourne.
Phil Haines na tiskovém setkání potvrdil, že jeho manželka musela podstoupit amputaci obou nohou. Po tomto hrůzném incidentu jí byla nejprve amputována levá noha a v průběhu dalších dnů bohužel také noha pravá. Její manžel popsal celou událost jako obrovskou zkoušku pro celou rodinu.
I přes tato velmi vážná zranění přinesl Phil Haines také pozitivní zprávy o jejím aktuálním stavu. Oznámil, že Helen je naživu a její stav je stabilizovaný, což je pro rodinu tou nejdůležitější věcí. Zdůraznil, že dvě nejdůležitější části její bytosti, tedy srdce a mysl, jsou v dobrém stavu.
Manžel ji popsal jako soucitnou, pečující a milující osobu s velmi ostrým intelektem. Uvedl, že cesta k uzdravení bude dlouhá a obtížná, ale rodina pevně věří, že Helen je bojovnice. Podle jeho slov udělá se společnou podporou a láskou pro své zotavení maximum.
Během tiskového vystoupení poděkoval mnoha lidem, kteří byli rodině v posledních dvou dnech neuvěřitelně oporou. Zvláštní poděkování směřoval na adresu zaměstnanců její kanceláře, kteří byli na místě jako první. Rovněž vyjádřil vděk všem záchranářům, policistům, záchranářským týmům a personálu nemocnice, který o ni pečuje.
Phil Haines poděkoval také komunitě napříč celou zemí i ze zahraničí za projevenou lásku a podporu. Vyzval lidi, kteří by chtěli Helen poslat květiny nebo jí finančně pomoci, aby místo toho raději přispěli do fondu Save the Children. Zároveň poprosil veřejnost, aby dál posílala lásku jemu i celé rodině.
Podporovatelé mezitím nadále nosí květiny před dveře její volební kanceláře ve městě Wangaratta. Během svého projevu vystupoval manžel klidně a místy se i usmíval, avšak v závěru jej přemohly emoce. Po krátkém vyjádření vděčnosti od mikrofonů odešel.
V souvislosti s tímto případem již před soudem stanul třiačtyřicetiletý Brendan Nugent, který je z napadení obviněn. Obviněný muž během krátkého stání nepožádal o propuštění na kauci a k soudu se má vrátit v únoru. Policie ho stíhá za nebezpečnou jízdu s následkem těžkého zranění, úmyslné způsobení těžké újmy a poškození veřejného činitele, přičemž nevylučuje ani další obvinění včetně pokusu o vraždu.
Hainesová utrpěla vážná zranění a v kritickém stavu byla přepravena do nemocnice v Melbourne v pondělí odpoledne, poté, co byla před její poslaneckou kanceláří ve městě Wangaratta ve státě Victoria sražena bílým vozem značky Toyota Land Cruiser.
Australský premiér Anthony Albanese v reakci na událost podle BBC uvedl, že se nejednalo o běžnou dopravní nehodu. Podle jeho vyjádření šlo o zjevně úmyslný čin, přičemž motiv útočníka prozatím zůstává neznámý. Událost vyvolala silnou vlnu šoku a znepokojení na celé politické scéně.
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Zdroj: Libor Novák