Počasí si žádá výstrahu. V Česku zesílí vítr, varovali meteorologové

Větrné počasí hrozí od dnešního večera v několika oblastech v Česku. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Počasí v Česku začne během úterního dne od jihozápadu ovlivňovat zvlněná studená fronta. Z toho důvodu zesílí jihovýchodní až jižní proudění, vysvětlili meteorologové na sociální síti.
"Zejména ve východní polovině území se od úterního večera budou místy vyskytovat nárazy větru od 15 do 20 m/s (55 až 70 km/h), na horách ve vrcholových a exponovaných polohách i kolem 25 m/s (90 km/h). Vítr bude pozvolna slábnout ve středu odpoledne a večer," uvedl hydrometeorologický ústav na facebooku.
Výstraha bude platit od úterních 18:00 do středečních 18:00 a týká se Veselí nad Moravou v Jihomoravském, Jeseníku a Šumperku v Olomouckém, Uherského Brodu ve Zlínském a Bruntálu, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova, Kopřivnice, Krnova, Nového Jičína, Rýmařova a Třince v Moravskoslezském kraji.
Podle meteorologů hrozí komplikace v energetice, lesním hospodářství a dopravě, poškození stromů a lesních porostů, menší škody na energetické infrastruktuře, majetku a zejména starších budovách, úrazy uvolněnými předměty a zlomenými větvemi či komplikacemi v dopravě.
Lidé by měli zajistit okna, dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany a skleníky, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách se doporučuje omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
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Zdroj: Libor Novák