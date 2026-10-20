Witkoff se před cestou do Moskvy setkal v Oslu se Zelenským

Libor Novák

20. října 2026 16:54

Steve Witkoff
Steve Witkoff Foto: whitehouse.gov **www.whitehouse.gov**

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v úterý v Oslu setkal se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a evropskými lídry na jednáních o mírových návrzích. Schůzka v norské metropoli představuje klíčový diplomacii krok před plánovanou Witkoffovou cestou do Moskvy, kde hodlá americký vyjednavač předplatit konkrétní varianty urovnání konfliktu ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Kyjev na jednání přichází s požadavkem na pevné bezpečnostní záruky a ujištění o pokračování vojenské i zpravodajské podpory ze strany Spojených států.

Jednání v Norsku zorganizovali na žádost ukrajinského prezidenta norský premiér Jonas Gahr Støre společně s finským prezidentem Alexandrem Stubbem. V ukrajinské delegaci nechybí klíčoví představitelé prezidentovy kanceláře Kyrylo Budanov, Serhij Kyslycja, Pavlo Palisa a ministr obrany Rustem Umerov. Americkou stranu doplňuje poradce Jared Kushner, který se kvůli onemocnění chřipkou zapojil do jednání na dálku.

Schůzka se koná na pozadí sílícího napětí mezi Washingtonem a Kyjevem ohledně ukrajinských útoků na ruské ropné rafinérie a zpožďování dodávek systémů protivzdušné obrany. Prezident Donald Trump tlačí na ukrajinskou stranu, aby útoky na energetickou infrastrukturu Ruska zastavila. Zelenskyj vyjádřil ochotu tyto údery pozastavit výměnou za dodávky protiraketových střel Patriot, přičemž současně upozornil na pokračující ruské bombardování ukrajinských měst.

Mírové návrhy připravované v Oslu vznikají ve dvou paralelních liniích dohodnutých na předchozích rozhovorech v Miami. První rovina se zaměřuje na budoucnost Ukrajiny, zachování její suverenity, evropskou integraci a vytvoření rozsáhlého hospodářského rámce pro poválečnou obnovu. Druhá část má formulovat komplexní nabídku pro Moskvu, která zahrnuje parametry pro ukončení bojů a nastavení budoucího bezpečnostního uspořádání mezi Ruskem a Evropou.

Witkoffova nadcházející mise do Ruska má kromě předložení dojednaného mírového plánu také humanitární rozměr. Americký vyslanec se během plánovaného jednání s Putinem pokusí vyjednat propuštění bývalého amerického učitele Stephena Hubbarda, kterého Washington považuje za neprávem zadržovaného. Úspěch osloských rozhovorů tak určí, zda vznikne reálný základ pro přímá vyjednávání s Moskvou o ukončení válečného konfliktu.

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