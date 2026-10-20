Zákazy vycházení nesly ovoce, Francie zažila klidnou noc. Policie zatkla muže podezřelého ze zapálení radnice

Zavedení cílených nočních zákazů vycházení pomohlo podle francouzského premiéra Sébastiena Lecornu udržet klid během uplynulé noci ve velkých městech po celé zemi. K mimořádným opatřením přistoupily úřady v Paříži, Lyonu, Bordeaux či Nice s cílem potlačit rozsáhlé výtržnosti a rabování, které doprovázely nedávné masové protesty. Předseda vlády zároveň potvrdil, že lokální samosprávy mohou stejná omezení zopakovat i během následující noci všude tam, kde to bude vyžadovat bezpečnostní situace.
V hlavním městě platil noční zákaz vycházení od jedenácté hodiny večerní do šesté hodiny ranní ve dvou oblastech zasažených nejtvrdšími nepokoji. Omezení zasáhlo náměstí Place de la République a centrální obchodní čtvrť Les Halles, přičemž v těchto zónách platil již od osmé hodiny večerní také přísný zákaz jakéhokoli veřejného shromažďování. Třetí největší francouzské město Lyon zavedlo omezení pohybu v centru, kde bylo během sobotních demonstrací zapáleno turistické informační centrum.
Specifický přístup zvolila radnice v azurovém letovisku Nice a v severofrancouzském Lille společně s okolními městy Douai, Wattignies a Denain. V těchto oblastech se noční zákazy vycházení týkaly výhradně nezletilých osob bez doprovodu dospělých. Vláda sice čelí kritice za nezvládnutí prvotní vlny nepokojů, premiér Lecornu však postup policie obhajoval s tím, že i přes rozsáhlé materiální škody a brutální násilí nepřišel nikdo o život.
Vyšetřovatelé mezi tím zaznamenali významný posun v případu žhářského útoku na historickou radnici ve městě Limoges. Policie v departementu Haute-Vienne zatkla muže ve věku kolem čtyřiceti let, který má vazby na radikální levici a v minulosti byl evidován na bezpečnostních seznamech kvůli násilným činům. Vnitřní historická část radnice z devatenáctého století byla plameny téměř zcela zničena, přičemž došlo ke zřícení střechy i zvonice a hasičům se podařilo zachránit pouze moderní přístavbu v zadní části objektu.
Probíhající vlna násilí a rabování zasáhla podle předběžných odhadů svazu zaměstnavatelů Medef nejméně tři tisíce podnikatelských subjektů. Předseda svazu Patrick Martin prohlásil, že stát při zajišťování veřejného pořádku selhal, a požaduje, aby kompenzoval provozní ztráty i nepojistitelným živnostníkům. Ministr financí Roland Lescure v reakci na tuto kritiku příslibil zavedení konkrétních podpůrných opatření pro zasažené obchodníky a řemeslníky.
Rostoucí ceny pohonných hmot a celkový tlak na životní náklady zároveň posilují politické napětí a pozice krajní pravice napříč celou Evropou před nadcházejícími volbami v několika zemích. Sociální nespokojenost zasahuje kromě Francie také Německo, Polsko či Itálii, přičemž některé radikální strany volají po návratu k levnějším ruským energiím. Nepokoje a plynové masky v ulicích Paříže navíc těžce zasáhly francouzský turistický průmysl v hodnotě čtrnácti miliard eur, když demonstranti zablokovali i vstup do muzea Louvre.
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Zdroj: Libor Novák