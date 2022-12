Francouzská policie na nádraží v Lyonu zadržela Čecha s 20 kilogramy marihuany

Maďarský nacionalistický premiér Viktor Orbán dnes prohlásil, že je načase "vysušit bažinu" v Evropské unii, což by podle jeho představ mohlo vést až k rozpuštění Evropského parlamentu (EP). Napsala to agentura AP. Šéf maďarské vlády na každoroční tiskové konferenci podle ní řekl, že korupční skandál, do něhož je zapleteno několik členů EP, zpochybnil důvěryhodnost instituce a že on podporuje zrušení tohoto unijního orgánu v jeho současné podobě.