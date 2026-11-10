Hegseth označil snahu o impeachment za divadlo. Jak proces probíhá a co šéfovi Pentagonu hrozí?

Americký ministr obrany Pete Hegseth označil snahu republikánského kongresmana Thomase Massieho o zahájení procesu ústavní žaloby za politické divadlo a osobní manifest poháněný egem a záští. Massie předložil v pondělí Sněmovně reprezentantů osm článků obžaloby, v nichž šéfa Pentagonu viní z vedení neautorizovaných válečných operací a obcházení Kongresu.
Podle obžaloby měl Hegseth nařídit americkým ozbrojeným silám vstup do ozbrojených střetů v Iránu bez předchozího vyhlášení války, zvláštního schválení zákonodárci či stavu nouze. Text obžaloby tvrdí, že ministr vytvořil na ministerstvu obrany agresivní kulturu a prosazoval maximální smrtelnost na úkor pravidel angažovanosti. Důsledkem tohoto rozhodování byl podle navrhovatelů také úder na základní školu v Iránu.
Dokumenty kritizují rovněž další vojenské akce v zahraničí, včetně údajně nezákonné války v Jemenu, která přispěla k civilním obětem, nebo operace ve Venezuele vedoucí k dopadení prezidenta Nicoláse Madura pod rouškou boje proti drogám. Součástí obvinění jsou i útoky na lodě v západní hemisféře podezřelé z přepravy omamných látek. Při těchto operacích armáda od loňského roku zničila nejméně osmdesát plavidel a připravila o život dvě stě čtyřicet tři lidí, aniž by Pentagon předložil veřejné důkazy.
Během úterní tiskové konference v Pentagonu v Arlingtonu ve Virginii Hegseth veškerá obvinění rázně odmítl a hájil své kroky jako úspěšné a legální vojenské operace. Zdůraznil, že žádný z předchozích ministrů obrany nebyl za podobné postupy nikdy obžalován, přičemž zmínil předchozí administrativy od Ronalda Reagana až po Joea Bidena. Celý proces přitom charakterizoval jako projev politických neshod, nikoliv závažných trestných činů, zrady či úplatkářství.
Ministr už dříve v útočném videu na sociální síti X označil iniciativu za politiku destrukce osobnosti ze strany nespokojeného kongresmana a jeho demokratických spojenců. Svoji situaci přirovnal k dřívějším pokusům o sesazení prezidenta Donalda Trumpa a uvedl, že by válku v Iránu v případě opakování podpořil stejným způsobem. Kritiky vojenských operací pod jeho vedením označil za lidi, kteří se staví proti vlastním vojákům.
Ústavní proces ve Spojených státech dává Sněmovně reprezentantů výhradní právo na podání obžaloby a Senátu svěřuje pravomoc vést soudní řízení. Republikánští lídři mají po předložení rezoluce dva legislativní dny na naplánování hlasování ve sněmovně, přičemž mohou navrhnout její zablokování. K úspěšnému schválení článků obžaloby na půdě sněmovny je zapotřebí získat prostou většinu hlasů.
Pokud by hlasování ve sněmovně dopadlo úspěšně, záležitost by zamířila do Senátu, kde je k vynesení rozsudku a odsouzení nutná dvoutřetinová ústavní většina. Republikánští poradci však naznačují, že by Senát mohl zvolit alternativní postup a věc postoupit výboru k prošetření nebo ji rovnou zamítnout. V historii Spojených států čelili obžalobě pouze dva členové vládního kabinetu, a to ministr války William Belknap v roce 1876 a ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas v roce 2024.
Případný úspěch by z Hegsetha udělal teprve třetího ministra v americké historii, který by prošel procesem schválení obžaloby dolní komorou Kongresu. Podle vyjádření poradců pro CNN však žádná definitivní rozhodnutí o dalším směřování v Senátu nepadnou dříve, než samotné hlasování ve Sněmovně reprezentantů proběhne.
Související
V Abú Dhabí začaly mírové rozhovory o válce na Ukrajině
Hegseth čelí impeachmentu. Kongres ho obvinil z vedení nelegální války s Íránem
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Hegseth označil snahu o impeachment za divadlo. Jak proces probíhá a co šéfovi Pentagonu hrozí?
před 2 hodinami
Evropský lídr po rozhovoru s Putinem mírní nadšení: Od jednání s Ruskem nic nečekejte, Kreml žádný mír nechce
před 3 hodinami
Merzův poradce i šéf štábu tajemníka NATO. Kdo odcestoval do Abú Dhabí na mírová jednání s Ruskem?
před 5 hodinami
Hegseth čelí impeachmentu. Kongres ho obvinil z vedení nelegální války s Íránem
před 6 hodinami
Hackeři získali tajná data Moskvy. Odhalili, kolik Rusů zemřelo během války na Ukrajině
před 7 hodinami
Po devíti měsících začínají mírové rozhovory mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Za účasti EU a NATO
před 8 hodinami
Měsíční výhled počasí. V noci má přituhovat, tvrdí meteorologové
včera
Policie vyšetřuje pokus o vraždu v rodině na Plzeňsku. Podezřelé je dítě
včera
V Česku se má posílit protidronová ochrana kritické infrastruktury
včera
Babišova vláda schválila investice do zdravotnictví. Chce i další páky ohledně cen energií
včera
Česko čeká další ročník potravinové sbírky. Proběhne v sobotu
včera
Na Chebsku se otřásá země, potvrdili experti
včera
Macinka se omluvil za slova o hokejistkách. Manželka ho prý seřvala
včera
Počasí na svatého Martina. Sněžit může, ale bílý kůň do měst nepřicválá
včera
Ukrajina bude mít po válce trochu jiný tvar, prohlásil Trump
včera
Pouť do Mekky se kvůli extrémnímu vedru změnila v boj o život. Sanitky nemohly zasáhnout, popisuje cestovatel
včera
Netanjahu uvrhnul Izrael do hluboké krize, tvrdí Eisenkot. Zahájil jednání o sestavení vlády
včera
Trump řekl, za jakých podmínek USA neobnoví útoky proti Íránu
včera
Republikáni po drtivé porážce neví, co dál. Jsme na pokraji vymření, přiznávají někteří členové
včera
Tesla oficiálně ukončuje výrobu vozů Cybertruck, oznámil Musk
Společnost Tesla plánuje v příštím roce ukončit výrobu svých elektrických vozů Cybertruck v texaské továrně, jak oznámil ředitel automobilky Elon Musk. Tento krok má uvolnit potřebné výrobní kapacity pro rozvoj autonomních vozidel typu Cybercab. Model s nezaměnitelným hranatým designem přitáhl od svého uvedení na trh řadu skalních příznivců, avšak potýkal se také s prodejními problémy.
Zdroj: Libor Novák