Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident

Americký prezident Donald Trump vyvolal na politické scéně i sociálních sítích nebývalý rozruch, když se v ostrém příspěvku na své platformě Truth Social pustil do řady dříve loajálních konzervativních komentátorů a influencerů. Předmětem sporu se stala válka v Íránu, kterou Trump zahájil a kterou část jeho dosavadních spojenců začala otevřeně kritizovat. Prezident na tyto výtky reagoval salvou urážek, v nichž své oponenty označil za „hloupé lidi“ s nízkým IQ a neúspěšné mediální osobnosti.
Terčem prezidentského hněvu se stali především Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens a Alex Jones. Tito vlivní podcasteři a glosátoři zpochybnili Trumpovo rozhodnutí zaútočit na Írán, přičemž někteří z nich dokonce pochybují o jeho duševním zdraví a vyzvali k jeho odvolání z úřadu. Stalo se tak poté, co Trump pohrozil zničením íránské infrastruktury a varovně prohlásil, že „dnes v noci zemře celá civilizace“.
Trump ve svém vyjádření nešetřil osobními útoky. O Carlsonovi, Kelly, Owens a Jonesovi prohlásil, že je spojuje jedna věc – nízká inteligence. „Jsou to hloupí lidé, vědí to oni, vědí to jejich rodiny a ví to i všichni ostatní,“ napsal prezident. Podle něj tito lidé nemají na to, aby v médiích uspěli, a jejich současná aktivita je pouze zoufalým pokusem o získání pozornosti poté, co byli „vyhozeni z televize“.
V rámci svého výpadu se Trump opřel do každého z kritiků jednotlivě. Tuckera Carlsona, bývalou hvězdu Fox News, označil za „zlomeného muže“, který by měl navštívit psychiatra. Megyn Kelly připomněl její otázky ohledně chování k ženám z debat v roce 2016 a Candace Owens častoval přezdívkou „Bláznivá“. V případě Owens navíc neváhal komentovat její vzhled, když ji srovnával s francouzskou první dámou Brigitte Macron, s níž se Owens soudí kvůli konspiračním teoriím.
Prezidentův hněv pocítil i Alex Jones, zakladatel InfoWars, který nedávno zbankrotoval kvůli odškodnění rodinám obětí střelby na škole Sandy Hook. Trump jeho finanční potíže kvitoval slovy, že Jones přišel o majetek zaslouženě za své „strašlivé útoky“. Všechny čtyři osobnosti Trump rezolutně vyškrtl z hnutí MAGA (Make America Great Again) a označil je za „ztroskotance“, kteří se na jeho hnutí pouze snaží parazitovat.
Důvodem tohoto hlubokého rozkolu je právě íránská politika. Kritici z řad konzervativců vnímají vojenskou intervenci jako porušení Trumpova volebního slibu z roku 2024, že nebude zahajovat žádné nové války. Podle nich se Trump nechal k útoku dotlačit, což považují za zradu principu „America First“. Trump však oponuje tím, že jeho kroky mají stoprocentní podporu jeho skutečných příznivců, a odvolává se na průzkumy, které mu v rámci hnutí MAGA přisuzují absolutní schválení.
Reakce napadených influencerů na sebe nenechaly dlouho čekat a nesly se v duchu hlubokého rozčarování. Candace Owens se Trumpovi vysmála a označila ho za „dědu“, zatímco Alex Jones prohlásil, že je vděčný za přerušení veškerých vazeb. K vlně kritiky se přidala i bývalá republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greene, která byla dříve jednou z nejvěrnějších Trumpových stoupenkyň, nyní však rovněž volá po jeho odchodu z Bílého domu.
Část Trumpových skalních fanoušků prezidentův útok vítá jako nutné „vymetení zrádců a prospěchářů“, političtí analytici varují, že odcizení takto vlivných mediálních postav může Trumpa v budoucnu stát značný politický kapitál. Carlson, Kelly či Jones mají za sebou miliony posluchačů, kteří nyní stojí před volbou, zda zůstat věrní prezidentovi, nebo svým oblíbeným komentátorům.
Vzhledem k tomu, že Trump na své pozici neústupně trvá a odmítá s kritiky jakkoliv diskutovat, napětí v hnutí MAGA nadále roste. Prezident tvrdí, že je příliš zaneprázdněn řešením světových a národních záležitostí, než aby vracel hovory lidem, které považuje za nedůležité.
Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
před 1 hodinou
Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident
před 2 hodinami
Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána
před 3 hodinami
před 4 hodinami
Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den
před 6 hodinami
Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi
před 7 hodinami
Počasí bude o víkendu stabilní. Oproti pátku se změní k lepšímu
včera
Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty
včera
Praha prozradila, jak Dvorecký most změní hromadnou dopravu
včera
Důchody ovlivní i další svátky. V květnu budou dva výplatní termíny jiné
včera
Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko
včera
včera
Pavel Novotný je zpátky v ODS. Označil se za ztraceného syna
včera
Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Problém by měl jeden z jeho partnerů
včera
Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla
včera
Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá
včera
Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní
včera
Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend
včera
Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu
včera
Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?
včera
Rozhodující volby v Maďarsku jsou za dveřmi. Blíží se konec šestnáctileté éry Orbána?
Nedělní volby v Maďarsku by mohly znamenat konec šestnáctileté éry Viktora Orbána. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění čelí nejdéle sloužící premiér v rámci Evropské unie reálné hrozbě porážky. Průzkumy naznačují, že jeho stranu Fidesz by mohla sesadit středopravicová strana Tisza, kterou vede bývalý Orbánův spojenec Péter Magyar.
Zdroj: Libor Novák