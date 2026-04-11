Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident

Libor Novák

11. dubna 2026 13:23

Donald Trump

Americký prezident Donald Trump vyvolal na politické scéně i sociálních sítích nebývalý rozruch, když se v ostrém příspěvku na své platformě Truth Social pustil do řady dříve loajálních konzervativních komentátorů a influencerů. Předmětem sporu se stala válka v Íránu, kterou Trump zahájil a kterou část jeho dosavadních spojenců začala otevřeně kritizovat. Prezident na tyto výtky reagoval salvou urážek, v nichž své oponenty označil za „hloupé lidi“ s nízkým IQ a neúspěšné mediální osobnosti.

Terčem prezidentského hněvu se stali především Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens a Alex Jones. Tito vlivní podcasteři a glosátoři zpochybnili Trumpovo rozhodnutí zaútočit na Írán, přičemž někteří z nich dokonce pochybují o jeho duševním zdraví a vyzvali k jeho odvolání z úřadu. Stalo se tak poté, co Trump pohrozil zničením íránské infrastruktury a varovně prohlásil, že „dnes v noci zemře celá civilizace“.

Trump ve svém vyjádření nešetřil osobními útoky. O Carlsonovi, Kelly, Owens a Jonesovi prohlásil, že je spojuje jedna věc – nízká inteligence. „Jsou to hloupí lidé, vědí to oni, vědí to jejich rodiny a ví to i všichni ostatní,“ napsal prezident. Podle něj tito lidé nemají na to, aby v médiích uspěli, a jejich současná aktivita je pouze zoufalým pokusem o získání pozornosti poté, co byli „vyhozeni z televize“.

V rámci svého výpadu se Trump opřel do každého z kritiků jednotlivě. Tuckera Carlsona, bývalou hvězdu Fox News, označil za „zlomeného muže“, který by měl navštívit psychiatra. Megyn Kelly připomněl její otázky ohledně chování k ženám z debat v roce 2016 a Candace Owens častoval přezdívkou „Bláznivá“. V případě Owens navíc neváhal komentovat její vzhled, když ji srovnával s francouzskou první dámou Brigitte Macron, s níž se Owens soudí kvůli konspiračním teoriím.

Prezidentův hněv pocítil i Alex Jones, zakladatel InfoWars, který nedávno zbankrotoval kvůli odškodnění rodinám obětí střelby na škole Sandy Hook. Trump jeho finanční potíže kvitoval slovy, že Jones přišel o majetek zaslouženě za své „strašlivé útoky“. Všechny čtyři osobnosti Trump rezolutně vyškrtl z hnutí MAGA (Make America Great Again) a označil je za „ztroskotance“, kteří se na jeho hnutí pouze snaží parazitovat.

Důvodem tohoto hlubokého rozkolu je právě íránská politika. Kritici z řad konzervativců vnímají vojenskou intervenci jako porušení Trumpova volebního slibu z roku 2024, že nebude zahajovat žádné nové války. Podle nich se Trump nechal k útoku dotlačit, což považují za zradu principu „America First“. Trump však oponuje tím, že jeho kroky mají stoprocentní podporu jeho skutečných příznivců, a odvolává se na průzkumy, které mu v rámci hnutí MAGA přisuzují absolutní schválení.

Reakce napadených influencerů na sebe nenechaly dlouho čekat a nesly se v duchu hlubokého rozčarování. Candace Owens se Trumpovi vysmála a označila ho za „dědu“, zatímco Alex Jones prohlásil, že je vděčný za přerušení veškerých vazeb. K vlně kritiky se přidala i bývalá republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greene, která byla dříve jednou z nejvěrnějších Trumpových stoupenkyň, nyní však rovněž volá po jeho odchodu z Bílého domu.

Část Trumpových skalních fanoušků prezidentův útok vítá jako nutné „vymetení zrádců a prospěchářů“, političtí analytici varují, že odcizení takto vlivných mediálních postav může Trumpa v budoucnu stát značný politický kapitál. Carlson, Kelly či Jones mají za sebou miliony posluchačů, kteří nyní stojí před volbou, zda zůstat věrní prezidentovi, nebo svým oblíbeným komentátorům.

Vzhledem k tomu, že Trump na své pozici neústupně trvá a odmítá s kritiky jakkoliv diskutovat, napětí v hnutí MAGA nadále roste. Prezident tvrdí, že je příliš zaneprázdněn řešením světových a národních záležitostí, než aby vracel hovory lidem, které považuje za nedůležité. 

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Související

Kamala Harrisová

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.

Více souvisejících

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána

Maďarsko stojí na prahu historického okamžiku. V neděli 12. dubna 2026 se otevřou volební místnosti v hlasování, které může po dlouhých šestnácti letech ukončit éru premiéra Viktora Orbána. Tato volba není sledována pouze v Budapešti, ale s napětím ji vyhlížejí i v Bruselu, Moskvě a Washingtonu. Orbán si totiž za léta u moci vybudoval pozici klíčového evropského spojence Donalda Trumpa i Vladimira Putina, což z něj činí postavu s vlivem, který dalece přesahuje hranice desetimilionového Maďarska.

Kamala Harrisová

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

Mise Artemis II byla návratem astronautů úspěšně završena

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

StarDance představila letošní porotu. Prohlédněte si galerii

Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček. 

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.

Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Spojené státy jsou připraveny nabídnout Íránu „otevřenou náruč“, pokud bude při nadcházejících diplomatických jednáních postupovat v dobré víře. Před svým odletem do Pákistánu to prohlásil americký viceprezident JD Vance. Zároveň však Teherán varoval, že pokud se pokusí s Washingtonem manipulovat, Spojené státy na takové jednání nebudou reagovat vstřícně. Vance zdůraznil, že od prezidenta Donalda Trumpa obdržel jasné pokyny pro diskusi, která má za cíl ukončit aktuální konflikt.

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend

Ministerstvo financí přistoupilo k další aktualizaci cenových stropů pro pohonné hmoty, které budou platit na celém území České republiky od soboty 11. dubna až do pondělní půlnoci. Toto opatření vychází z vládního rozhodnutí, jehož hlavním cílem je ochránit řidiče před extrémními cenovými výkyvy na trhu. Stát se tímto krokem snaží tlumit dopady celosvětového růstu cen ropy a zajistit stabilitu u tuzemských čerpacích stanic.

Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu

Donald Trump nyní sklízí „hořké plody“ svého mylného přesvědčení, že svržení íránského režimu bude stejně snadné jako blesková operace ve Venezuele. Podle Johna Feeleyho, uznávaného bývalého diplomata a někdejšího velvyslance v Panamě, se americký prezident nechal ukolébat lednovým úspěchem, kdy speciální jednotky zajaly Nicoláse Madura. Tento triumf ho vedl k osudnému rozhodnutí zaútočit v únoru na Írán, což uvrhlo Blízký východ do chaosu a zasadilo těžkou ránu globální ekonomice.

Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který v čele své strany Tisza (Respekt a svoboda) aktuálně vede předvolební průzkumy v Maďarsku, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Rozhodující volby v Maďarsku jsou za dveřmi. Blíží se konec šestnáctileté éry Orbána?

Nedělní volby v Maďarsku by mohly znamenat konec šestnáctileté éry Viktora Orbána. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění čelí nejdéle sloužící premiér v rámci Evropské unie reálné hrozbě porážky. Průzkumy naznačují, že jeho stranu Fidesz by mohla sesadit středopravicová strana Tisza, kterou vede bývalý Orbánův spojenec Péter Magyar.

