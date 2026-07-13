Hormuzský průliv je otevřený, prohlašují USA. Írán tvrdí opak

Spojené státy v neděli provedly další kolo leteckých úderů proti Íránu, které mělo za cíl překazit jeho útoky na lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro globální dodávky ropy. Teherán na tyto akce odpověděl odvetnými údery napříč regionem. Americké ústřední velitelství Centcom oznámil, že operace, kterou nařídil prezident Donald Trump s cílem vyvodit odpovědnost vůči íránským silám, začala v 17:00 ET a byla dokončena kolem 22:30 ET. Zásahy směřovaly proti desítkám cílů a navázaly na sobotní útoky, které byly odvetou za íránské napadení kontejnerové lodi M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou. Plavidlo po zásahu utrpělo škody v motorovém prostoru, vypukl na něm požár a jeden člen posádky se pohřešuje. Během sobotních operací zasáhly americké síly na 140 vojenských objektů včetně odpalovacích míst pro rakety a drony.
Íránské revoluční gardy v sobotu prohlásily Hormuzský průliv za uzavřený a zdůvodnily to nezákonným vměšováním zahraničních aktérů a pokusy plavidel využívat neautorizované trasy. Zástupci gard uvedli, že průliv zůstane uzavřen, dokud neskončí zasahování USA v regionu, a varovali před tvrdou reakcí a útoky na další nepřátelské základny v oblasti.
Následně deklarovali zásahy vojenských cílů a základen v Jordánsku, Kuvajtu, Kataru, Ománu a Bahrajnu. Centcom však v neděli ráno prohlásil průliv za otevřený s tím, že Írán tuto mezinárodní vodní cestu nekontroluje a lodní provoz v ní nadále pokračuje.
K prudkému návratu k válečné rétorice došlo po pohřbu ajatolláha Alího Chameneího v posvátném městě Mašhad, který byl zabit 28. února v počáteční fázi války. Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí v písemném poselství slíbil pomstu za smrt svého otce i všech ostatních mučedníků.
Šestapadesátiletý vůdce byl při útoku, který usmrtil jeho otce, sám vážně zraněn a od začátku války se neobjevil na žádné veřejné akci, přičemž jeho prohlášení jsou vydávána výhradně v textové podobě. Ani USA, ani Izrael na pohřební ceremonie, které probíhaly v pěti městech v Íránu a Iráku a skončily čtvrtečním uložením těla do hrobky, přímo nezaútočily.
Donald Trump reagoval varováním před jakýmikoli pokusy o jeho osobu poté, co se na Chameneího pohřbu objevily transparenty vyzývající k likvidaci jeho i izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Trump na sociálních sítích uvedl, že v případě naplnění íránských hrozeb je připraveno tisíc namířených raket, které budou okamžitě následovány dalšími tisíci, a že vydal instrukce armádě, aby v případě jeho smrti kompletně zničila všechny oblasti Íránu. Své vyjádření zakončil slovy chvály k Alláhovi, což v minulosti kritizovala Rada pro americko-islámské vztahy jako nepříčetné zesměšňování islámu.
Napětí roste v době, kdy se prozatímní dohoda o ukončení války hroutí pod tlakem vzájemných úderů, jež minulý týden odstartovaly íránské útoky na tři lodě. V sobotu se sešli ministři zahraničí Íránu a Ománu, aby jednali o správě průlivu, přičemž Omán souhlasil s pokračováním rozhovorů na politické i technické úrovni.
Írán požaduje výhradní kontrolu nad úžinou a zavedení poplatků za průjezd plavidel. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí obvinil Washington z porušení prozatímní dohody kvůli zrušení výjimek, které Íránu umožňovaly prodávat ropu v amerických dolarech, což USA učinily v reakci na námořní útoky. Araghčí na síti X konstatoval, že může existovat pouze oboustranné dodržování pravidel.
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Zdroj: Jan Hrabě