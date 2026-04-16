Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu

Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce vyslal Washingtonu ostré varování, v němž pohrozil potopením amerických lodí v Hormuzském průlivu. Teherán takto reaguje na snahy Spojených států o námořní kontrolu nad touto strategickou vodní cestou. Tato eskalace přichází v době, kdy v oblasti platí křehké příměří, jehož platnost má vypršet příští týden.
Varování tlumočil Mohsen Rezají, bývalý vrchní velitel Islámských revolučních gard, kterého minulý měsíc do funkce poradce jmenoval Mojtaba Chameneí. Rezají ve státní televizi prohlásil, že pokud se Spojené státy pokusí v průlivu „hlídkovat“, Írán jejich plavidla zničí. Podle jeho slov jsou íránská odpalovací zařízení již nyní zaměřena na americké cíle.
Kromě hrozeb zničením techniky Rezají pohrozil také braním rukojmích. Uvedl, že pokud američtí vojáci vstoupí na pevninu, budou zajati, přičemž za každého z nich bude Teherán požadovat výkupné ve výši jedné miliardy dolarů. Tato vyjádření odrážejí stupňující se napětí v probíhajících vyjednáváních o námořní blokádě.
Íránský představitel se vyjádřil i k samotnému vyjednávání a uvedl, že Teherán za žádných okolností neustoupí ze svých deseti stanovených podmínek. Podle jeho osobního názoru není prodloužení stávajícího příměří v zájmu Íránu a tlak by se měl naopak zintenzivnit. Smysl by prý klid zbraní měl pouze v případě, že by byly splněny všechny íránské nároky.
Spojené státy zahájily blokádu lodí využívajících íránské přístavy v pondělí večer. Jde o přímou reakci na téměř úplné uzavření Hormuzského průlivu ze strany Íránu od začátku války. Americké velitelství Centcom oznámilo, že během prvních 48 hodin blokády zabránilo deseti plavidlům v opuštění íránských přístavů, ačkoliv některá data naznačují, že pár lodí hranici průlivu přesto překročilo.
Bílý dům mezitím oficiálně popřel zprávy, že by žádal o prodloužení příměří. Tisková mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že rozhovory jsou sice produktivní a pokračují, ale Spojené státy zatím neoznámily žádný oficiální posun. Administrativa se však vyjádřila optimisticky ohledně možných vyhlídek na budoucí dohodu.
Kromě vojenských manévrů přistoupil Washington také k dalšímu zpřísnění ekonomických sankcí. Ty se nově zaměřují na infrastrukturu pro přepravu íránské ropy. Ministerstvo financí uvalilo sankce na více než dvě desítky osob, firem a lodí, které jsou napojeny na síť ropného magnáta Mohammada Hosseina Šamcháního.
Americké ministerstvo obrany oznámilo, že ve čtvrtek dopoledne proběhne tisková konference týkající se operace Epic Fury. Ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine na ní budou informovat o aktuálním vývoji americko-izraelských operací proti Íránu. Očekává se, že tisková konference přinese další podrobnosti o strategii USA v regionu.
Celková situace v Perském zálivu zůstává extrémně napjatá. Írán trvá na tom, že příměří bude uznávat pouze v případě, že dojde k formálnímu potvrzení jeho práv bezpečnostní radou státu. Do té doby Teherán hrozí, že jakýkoliv pokus o narušení jeho suverenity v Hormuzském průlivu vyústí v přímý vojenský střet.
Související
Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku
Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí
Aktuálně se děje
před 58 minutami
Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu
před 1 hodinou
Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu
před 2 hodinami
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých
před 3 hodinami
Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku
před 4 hodinami
Počasí čeká o víkendu zlom. Do Česka se přižene déšť
včera
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
včera
Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí
včera
Je to v rozporu se závěry schůzky s Klempířem, reaguje ČT na návrh mediální novely
včera
Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak
včera
Životní minimum se zatím nezvyšuje, rozhodla Babišova vláda
včera
Ve StarDance bude i úplný nováček. Lidé ho mohou znát z muzikálů
včera
Papež Lev se Trumpem rozhodit nenechal. Na jeho poslední kritiku zareagoval chladně
včera
Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU
včera
Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop
včera
Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě
včera
Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi
včera
Generální tajemník NATO Mark Rutte přijede na oficiální návštěvu České republiky
včera
EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví
včera
Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele
včera
Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO
Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO
Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.
Zdroj: Libor Novák