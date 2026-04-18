Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí

Lucie Podzimková

18. dubna 2026 16:53

Modžtaba Chámeneí Foto: reprofoto twitter

Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv a podle nejnovějšího vyjádření jej hodlá mít pod kontrolou až do konce války na Blízkém východě. Nepřátele Teheránu zároveň varoval ajatolláh Modžtaba Chameneí. 

Íránská nejvyšší národní bezpečnostní rada prostřednictvím televize v sobotu oznámila, že je rozhodnuta monitorovat a kontrolovat dopravu přes Hormuzský průliv až do úplného konce války a začátku platnosti trvalého míru v oblasti. Lodě budou muset poskytovat veškeré informace a zaplatit požadované peníze.

Rada zároveň označila trvající americkou námořní blokádu za porušení podmínek příměří. K probíhajícím diplomatickým jednáním dodala, že momentálně zkoumá nejnovější americký návrh, na který ještě neodpověděla. 

Během soboty se ozval také íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí. V psaném prohlášení se však nevyjádřil k jednáním ani k situaci kolem Hormuzského průlivu. Pouze varoval íránské nepřátele, aby se připravili na hořkost budoucích porážek. 

Pod palbu ze dvou lodí se dnes dostal například tanker, který se nacházel asi 20 námořních mil severovýchodě od Ománu. Plavidlu ani posádce se nic nestalo. O dalších dvou podobných případech informovala agentura Reuters. Podle posledních informací se střílelo i na kontejnerovou loď, která byla asi 25 námořních mil od Ománu. 

Velitelství americké armády zároveň uvedlo, že během probíhající námořní blokády, která započala v pondělí 13. dubna, donutila nejméně 23 lodí, aby se obrátily. Také potvrdilo, že blokáda nadále pokračuje. 

Právě z toho důvodu dnes Teherán oznámil, že opět uzavírá průliv. Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.

Otevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu původně oznámil ministr zahraničí Abbás Aráqčí, jenž na síti X prohlásil, že průliv má zůstat otevřen, dokud bude platit příměří. Trump nicméně nepřerušil americkou námořní blokádu íránských přístavů.

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu

Hormuzský průliv

Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený

Íránská armáda v sobotu oznámila, že pokračuje v kontrole Hormuzského průlivu. Světová média tak informují o opětovném uzavření klíčového místa světové námořní dopravy. Teherán se rozhodl reagovat na fakt, že pokračuje americká námořní blokáda. 

