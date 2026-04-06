Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.
Teherán podle íránské státní zpravodajské agentury IRNA odmítl pákistánský návrh mírové dohody a přišel s protinávrhem o deseti bodech, uvedla britská BBC. Podle íránské strany není cestou příměří, ale rovnou trvalý konec bojů.
Írán reagoval vlastním seznamem požadavků, přičemž požaduje ukončení bojů v regionu, zavedení protokolu pro bezpečný lodní provoz v Hormuzském průlivu, prostředky na rekonstrukci země a uvolnění sankcí.
O nejnovějším návrhu příměří informovala agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. Podle zdroje agentury je nutné se na všem dohodnout ještě během pondělního dne. Návrh má podobu memoranda. Plán počítá s příměřím po dobu 45 dnů a dvěma fázemi, které by vedly k úplnému ukončení konfliktu mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně.
Pákistán je během jednání v kontaktu s americkým viceprezidentem J. D. Vancem, speciálním vyslancem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím. Návrh předpokládá zastavení bojů, znovuotevření Hormuzského průlivu a uzavření rozsáhlejší dohody během 15 až 20 dní. Závěrečná jednání by měla proběhnout s očí do očí v Islámábádu.
Američané, Íránci ani Pákistánci zatím nechtějí rozhovory komentovat. Teherán dříve sdělil, že chce permanentní příměří a záruky, že Američané a Izraelci nezaútočí znovu. Zároveň se očekává, že případná finální dohoda bude obsahovat íránský závazek neusilovat o výrobu jaderných zbraní.
Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči Íránu na maximum a prostřednictvím své platformy Truth Social vyslal Teheránu poslední varování. V příspěvku, který překvapil svou vulgárností a agresivním tónem, pohrozil zničením klíčové civilní infrastruktury. Hlavním bodem sváru zůstává Hormuzský průliv, strategicky nezbytná vodní cesta, která je od vypuknutí válečného konfliktu na konci února prakticky uzavřena.
Zdroj: Libor Novák