Írán je mrtvý, jako národ selhává, vzkazuje Trump

Lucie Podzimková

1. září 2026 13:59

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Írán je mrtvý, prohlásil americký prezident Donald Trump na sociálních sítích. Teherán podle jeho slov přišel o námořnictvo i letectvo a nemá prostředky na výplaty pro vojáky či policisty. Trump se navezl také do íránského politického vedení.

Trump v uplynulých hodinách označil Írán za selhávající národ. "Je mrtvý. Nemají námořnictvo, nemají letectvo, nemají měnu, neplatí svým vojákům a policistům, inflace je na 300 procentech a jejich vedení je v totálním zmatku a neschopné důstojně reprezentovat zemi," napsal na sociální síti Truth Social. 

"Jedinými věcmi, které mají, jsou fake news z USA a ochota zabíjet protestující," konstatoval americký prezident a prohlásil, že obětí íránského teroru už má být přes 100 tisíc. 

Trump v srpnu vyhlásil Íránu ekonomickou válku a izolaci historicky nevídané úrovně. Uvedl, že ačkoliv nikdo nedal Íránu tak velkou šanci uzavřít dohodu jako on, tak představitelé režimu v tomto ohledu selhali. Pohrozil také jakékoliv zemi, která umožní finančním institucím, firmám či vládním entitám podat Íránu záchranné lano, velkými ekonomickými konsekvencemi.

Podle Trumpa má skončit pašování ropy či transfery peněz. "Tohle bude ekonomický Den D. Potřebujeme všechny naše spojence, aby stáli po boku Spojených států amerických a izolovali a porazili íránskou hrozbu," vyzval šéf Bílého domu.

"Ti maniaci jsou na provazech a tato historická opatření je ochromí a omezí jejich schopnost provádět teror po celém světě. Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň," dodal americký prezident.

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. 

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Zdroj: Libor Novák

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