Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!“ Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.
Jen několik hodin předtím totiž Trump varoval, že pokud Íránci tuto klíčovou vodní cestu nezpřístupní, stane se nadcházející úterý dnem, kdy budou v celém Íránu hromadně ničeny elektrárny a mosty. Ve svém příspěvku nešetřil vulgarismy a vzkázal íránskému vedení, že pokud neuposlechnou, budou „žít v pekle“. Bílý dům zatím nereagoval na žádosti o bližší podrobnosti k těmto hrozbám, které prezident stupňuje již několik týdnů.
Trumpovy hrozby se soustředí především na íránskou civilní infrastrukturu. V rozhovorech pro média jako Axios nebo The Wall Street Journal prezident otevřeně prohlásil, že v případě nedosažení dohody „všechno vyhodí do povětří“. Zdůraznil, že Írán přijde o každou elektrárnu a každý významný průmyslový podnik v zemi. Podle jeho slov nezůstane v úterý večer stát ani jeden důležitý most.
Analytici a právní experti však upozorňují na velmi problematickou stránku těchto vyhrůžek. Cílení na kritickou civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny nebo čističky odpadních vod, by podle mezinárodního práva mohlo být klasifikováno jako válečný zločin. Ženevské konvence výslovně zakazují útoky na objekty nezbytné pro přežití civilního obyvatelstva, kam instalace pitné vody a zavlažovací systémy bezpochyby patří.
Íránská strana na Trumpovo ultimátum reagovala s kombinací hněvu a vlastních požadavků. Mehdí Tabatabáí, vysoký úředník z úřadu íránského prezidenta, označil Trumpovy vulgární výhrůžky za projev „čistého zoufalství a zuřivosti“. Teherán trvá na tom, že Hormuzský průliv se plně otevře až ve chvíli, kdy budou „plně kompenzovány“ veškeré finanční škody, které zemi vznikly v důsledku probíhajícího válečného konfliktu.
Mezitím se však na diplomatickém poli odehrávají pokusy o záchranu situace na poslední chvíli. Podle zdrojů z Ománu probíhají již dva týdny intenzivní jednání mezi Maskatem a Teheránem. Cílem těchto rozhovorů je vytvoření protokolu o „bezpečném průjezdu“, který by umožnil komerčním lodím bezpečný přístup do průlivu a odvrátil tak hrozící americký úder.
Zajímavé světlo na situaci vrhají i prezidentovy výroky pro stanici Fox News. Trump tvrdí, že Írán se pokouší vyjednávání záměrně prodlužovat, což byl údajně důvod, proč nechal minulý týden zasáhnout klíčový most poblíž Teheránu. Přestože íránští představitelé veřejně nedávají najevo, že by dohoda byla blízko, Trump optimisticky prohlašuje, že šance na uzavření smíru do pondělního termínu je stále vysoká.
Současně s diplomatickým napětím se objevují zprávy o vojenských aktivitách v regionu. Trump potvrdil, že Spojené státy poslaly zbraně kurdským silám, aby jimi vyzbrojily íránské demonstranty, čímž potvrdil dřívější spekulace médií. Íránská státní média naopak zveřejnila záběry ohořelých trosek letadel v provincii Isfahán, ačkoliv zatím není jasné, o jaké stroje šlo ani komu patřily.
Hospodářské důsledky případného útoku na energetickou infrastrukturu by byly drastické. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) varovala, že oprava poškozených energetických zařízení je extrémně nákladná a časově náročná. Jakýkoliv útok by tak mohl způsobit dlouhodobé narušení globálních dodávek energie, které by svět pociťoval ještě mnoho let po skončení samotného konfliktu.
Samo Íránské revoluční gardy situaci dále vyhrocují svými útoky na ropná a petrochemická zařízení v sousedních zemích Perského zálivu, včetně Bahrajnu, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů. Úřady v emirátech již potvrdily dopady střel na přístav Chor Fakkan. Region se tak ocitá v začarovaném kruhu odvetných akcí, které hrozí přerůst v nekontrolovaný požár.
Do diskuse se vložil i předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, který Trumpa obvinil, že zatahuje Spojené státy do „živého pekla“. Varoval, že kvůli Trumpovu lpění na příkazech izraelského premiéra Netanjahua může vzplanout celý Blízký východ. Ghalibaf zdůraznil, že válečnými zločiny Washington ničeho nedosáhne a jediným řešením je respektování práv íránského lidu.
Prezident Trump však zůstává neoblomný a ve svých hrozbách zašel dokonce tak daleko, že v rozhovoru pro Fox News naznačil možnost konfiskace íránské ropy, pokud k dohodě nedojde. Tento krok by představoval další bezprecedentní zásah do suverenity země a jen podtrhuje extrémní povahu současné americké politiky vůči Teheránu.
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí", které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
