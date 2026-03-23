Írán má v ruce mocnou zbraň. Útokem na odsolovací stanice může rozvrátit celý Blízký východ

Libor Novák

23. března 2026 13:22

Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Hrozba Íránu, že v případě amerického útoku na svou energetickou síť přistoupí k „nevratné destrukci“ vodohospodářské infrastruktury v Perském zálivu, vyvolává v regionu zděšení. Pro pouštní státy, jako jsou Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt a Omán, představují odsolovací zařízení kritickou civilní i ekonomickou tepnu. Bez nich by život v těchto moderních metropolích postavených uprostřed vyprahlé pustiny nebyl možný.

Odsolovací stanice jsou v tomto regionu považovány za nejcitlivější cíle. Jejich úkol je sice prostý – přeměna mořské vody na pitnou pomocí reverzní osmózy –, ale pro přežití států Zálivu naprosto nezbytný. Tyto země mají minimální srážky, téměř žádná jezera či řeky a jen velmi omezené zásoby přírodních sladkovodních pramenů. Závislost na uměle upravené vodě je drtivá: například Kuvajt získává z odsolování 90 % své vody, Saúdská Arábie zhruba 70 %.

Strategická zranitelnost těchto zařízení spočívá v jejich umístění a koncentraci. Většina států spoléhá na několik obřích komplexů situovaných přímo na pobřeží, tedy jen kousek přes moře od Íránu. To z nich dělá snadný terč pro raketové útoky nebo drony. Vyřazení takové stanice by zasáhlo civilní obyvatelstvo okamžitě a drasticky, aniž by muselo dojít k přímému útoku na obytné čtvrti.

Dopady případného úderu by byly bleskové a zdrcující. Analytici varují, že většina zemí Zálivu disponuje zásobami pitné vody jen na zhruba jeden týden. Pokud by došlo k vyřazení hlavních kapacit, velkoměsta by se ocitla bez vody během několika dní. To by vedlo k okamžitému zavedení přídělového systému, masové panice a pravděpodobně i k občanským nepokojům.

Krize by se navíc okamžitě přelila do dalších odvětví. Odsolování je úzce propojeno s energetikou; elektrárny potřebují upravenou vodu pro své chladicí systémy. Útok na vodu by tedy znamenal i kolaps dodávek elektřiny. Zastavil by se průmysl, včetně těžby ropy a plynu, a v kritické situaci by se ocitlo zdravotnictví a nemocnice, které bez stálého přísunu vody a proudu nemohou fungovat.

Írán již dříve v tomto konfliktu ukázal, že své hrozby myslí vážně, když zaútočil na odsolovací stanici v Bahrajnu jako odvetu za zásah vlastního zařízení. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí prohlásil, že precedens v útocích na civilní infrastrukturu vytvořily Spojené státy, nikoliv Írán. Historické nepsané pravidlo, že se války v Zálivu těmto zařízením vyhýbaly, je tak definitivně minulostí.

Jakákoliv další eskalace namířená proti vodním zdrojům by podle odborníků znamenala bod zvratu, po kterém by konflikt mohl přerůst v nekontrolovanou regionální katastrofu s nedozírnými ekonomickými následky pro celý svět.

Írán oplácí stejnou mincí. Varoval Trumpa, ceny ropy mohou ještě vzrůst

Prezident Trump

Trump nečekaně ustoupil z ultimáta Íránu. Útoky odložil

Americký prezident Donald Trump nečekaně oznámil odklad plánovaných úderů na íránskou energetickou infrastrukturu o pět dní. Ve svém prohlášení na sociální síti Truth Social uvedl, že instruoval ministerstvo obrany, aby pozastavilo veškeré letecké útoky na elektrárny a energetické objekty v Íránu. Tento krok podmínil úspěchem probíhajících jednání, která označil za velmi produktivní.

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil v neděli plnou podporu vojenské kampani prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. V rozhovoru pro pořad „Face the Nation“ na stanici CBS uvedl, že očekává sjednocení všech členských států Aliance v podpoře amerického postupu. Rutte věří, že evropské mocnosti se nakonec ke společnému úsilí připojí, přestože dosud projevovaly značnou zdrženivost.

Ilustrační foto

Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO

Podle nejnovější varovné zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) se klimatický systém naší planety nachází v největší nerovnováze v zaznamenané historii. Země v současnosti pohlcuje mnohem více tepelné energie, než kolik je schopna vyzařovat zpět do vesmíru. Tento znepokojivý trend je poháněn především emisemi skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře jsou nyní nejvyšší za poslední nejméně dva miliony let.

Evropský parlament

Politico: Orbán funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. EU vylučuje Maďarsko z citlivých diskusí

Vztahy mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie narazily na nové dno. Brusel začal výrazně omezovat tok důvěrných informací směrem k Budapešti kvůli rostoucím obavám, že vláda Viktora Orbána funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. Podle diplomatických zdrojů se citlivé záležitosti stále častěji projednávají v menších skupinách států, ze kterých je Maďarsko záměrně vynecháváno.

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

Ilustrační foto

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

Atletika, ilustrační fotografie.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

Policie ČR

Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

Volby, ilustrační fotografie.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie opustila místo činu

Policie pokračuje s vyšetřováním pátečního podezřelého požáru v Pardubicích, který je prověřován pro podezření z teroristického útoku. Kriminalisté dokončili ohledání místa činu a předali areál zpátky do rukou vlastníka. 

