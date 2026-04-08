Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump

Situace na Blízkém východě se po vyhlášení čtrnáctidenního příměří dramaticky vyostřuje a dohoda mezi Washingtonem a Teheránem čelí první vážné zkoušce. Íránská polooficiální tisková agentura Fars oznámila, že Teherán zastavil provoz ropných tankerů přes strategický Hormuzský průliv. Toto rozhodnutí přišlo jako přímá reakce na masivní izraelské útoky v Libanonu, které Írán vnímá jako hrubé porušení dohodnutého klidu zbraní.
Podle dostupných informací propluly touto klíčovou vodní cestou od vstupu příměří v platnost pouze dva tankery. Uzavření průlivu představuje pro globální ekonomiku obrovskou hrozbu, neboť jde o jednu z nejdůležitějších tepen pro přepravu ropy na světě. Íránský krok naznačuje, že režim hodlá využít svou kontrolu nad touto oblastí jako nátlakový nástroj k zastavení izraelských vojenských operací.
Izraelské obranné síly mezitím potvrdily, že dnes provedly dosud největší koordinovaný úder na libanonské území od začátku války. Podle libanonského ministra zdravotnictví si tyto útoky vyžádaly stovky mrtvých a zraněných. Izrael se zaměřil na pozice hnutí Hizballáh, přičemž intenzita náletů vyvolala v mezinárodním společenství zděšení, zejména vzhledem k čerstvě uzavřenému příměří.
V diplomatických kruzích panuje chaos ohledně toho, co přesně bylo obsahem dohody. Pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf totiž dříve uvedl, že Libanon byl součástí příměří sjednaného mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem. Izraelská armáda však toto tvrzení rezolutně odmítla a prohlásila, že útoky na Hizballáh budou bez ohledu na dohodu s Íránem pokračovat i nadále.
Do sporu vnesl jasno americký prezident Donald Trump, který v telefonickém rozhovoru pro PBS News Hour potvrdil izraelskou interpretaci. Trump popsal pokračující nálety na Libanon jako „oddělenou šarvátku“ s Hizballáhem, která nebyla do čtrnáctidenního příměří zahrnuta. „V dohodě nebyli zahrnuti. Kvůli Hizballáhu. Ale i to se vyřeší, je to v pořádku,“ prohlásil americký prezident.
Tento postoj Washingtonu však naráží na tvrdý odpor v Teheránu. Bezpečnostní zdroje blízké íránským Revolučním gardám uvádějí, že Írán již připravuje odvetu za to, co považuje za izraelské porušení příměří. Cílem íránských „odstrašujících operací“ mají být vojenské pozice přímo na území Izraele. Teherán podle agentury Fars nyní vyhodnocuje seznam cílů, na které hodlá zaútočit.
Íránská strana se domnívá, že pokračování útoků svědčí o jedné ze dvou věcí: buď Spojené státy nemají nad kroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua žádnou kontrolu, nebo mu daly k těmto akcím tichý souhlas. Jeden z íránských představitelů pro agenturu Tasním uvedl, že pokud USA nedokážou svého „hlídacího psa“ v regionu zkrotit, Írán mu v tom „výjimečně pomůže silou“.
Napětí mezi Washingtonem a Teheránem tak opět dosahuje bodu varu. Írán otevřeně hrozí úplným odstoupením od dohody o příměří, pokud izraelské nálety v Libanonu neustanou. Pro íránské vedení je nepřijatelné, aby byla napadána jejich klientská organizace Hizballáh, kterou Teherán řadí mezi klíčové složky svého „osy odporu“.
Uprostřed této eskalace se pákistánský premiér pokouší o záchrannou diplomatickou misi. Šaríf pozval delegace z Íránu a Spojených států do Islámábádu na páteční rozhovory. Cílem tohoto setkání má být vyjasnění podmínek příměří a zabránění tomu, aby se region během několika hodin vrátil do stavu totální války, ze které se právě pokusil vykročit.
Související
Aktuálně se děje
Zdroj: Libor Novák