Írán oplácí stejnou mincí. Varoval Trumpa, ceny ropy mohou ještě vzrůst

Irán ústy předsedy parlamentu poprvé reagoval na americké ultimátum týkající se blokády Hormuzského průlivu. Teherán je podle vyjádření politika připraven nevratně poškodit důležitou infrastrukturu v Perském zálivu, pokud dojde k útokům na íránské elektrárny.
Předseda íránského parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy a Izrael, že reakcí na případné útoky na íránské elektrárny bude odveta, která povede k nevratnému poškození klíčové infrastruktury v Perském zálivu. Na vyjádření upozornila britská zpravodajská stanice BBC.
Podle Ghalibafa bude Teherán považovat energetická a ropná zařízení za legitimní cíle. Politik v té souvislosti varoval, že by došlo k vzestupu cen ropy na hodně dlouhou dobu.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu jasné ultimátum. "Pokud Írán zcela a bez jakékoliv hrozby neotevře Hormuzský průliv během 48 hodin, Spojené státy americké zasáhnou a zničí jeho nejrůznější elektrárny. Začneme s tou největší," napsal na sociální síti Truth Social.
Podle sobotního vyjádření admirála Brada Coopera se měla íránská schopnost ovlivňovat situaci v průlivu zhoršit po amerických útocích na podzemní zařízení, kde Írán skladoval řízené střely a další zbraně. Americká armáda sdělila, že během celé operace zatím zasáhla přes 8000 cílů. Bylo mezi nimi 130 íránských plavidel.
"Nejenže jsme zlikvidovali zařízení, ale také jsme zničili stanoviště zpravodajské podpory a raketové radary, které sloužily ke sledování pohybu lodí," uvedl Cooper ve videu na sociální síti X. "Schopnost Íránu ohrozit svobodu plavby v Hormuzském průlivu a jeho okolí je v důsledku toho omezena," dodal armádní velitel.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
