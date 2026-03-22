Írán oplácí stejnou mincí. Varoval Trumpa, ceny ropy mohou ještě vzrůst

Lucie Podzimková

22. března 2026 17:53

Írán, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Irán ústy předsedy parlamentu poprvé reagoval na americké ultimátum týkající se blokády Hormuzského průlivu. Teherán je podle vyjádření politika připraven nevratně poškodit důležitou infrastrukturu v Perském zálivu, pokud dojde k útokům na íránské elektrárny. 

Předseda íránského parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy a Izrael, že reakcí na případné útoky na íránské elektrárny bude odveta, která povede k nevratnému poškození klíčové infrastruktury v Perském zálivu. Na vyjádření upozornila britská zpravodajská stanice BBC

Podle Ghalibafa bude Teherán považovat energetická a ropná zařízení za legitimní cíle. Politik v té souvislosti varoval, že by došlo k vzestupu cen ropy na hodně dlouhou dobu. 

Americký prezident Donald Trump dal Íránu jasné ultimátum. "Pokud Írán zcela a bez jakékoliv hrozby neotevře Hormuzský průliv během 48 hodin, Spojené státy americké zasáhnou a zničí jeho nejrůznější elektrárny. Začneme s tou největší," napsal na sociální síti Truth Social. 

Podle sobotního vyjádření admirála Brada Coopera se měla íránská schopnost ovlivňovat situaci v průlivu zhoršit po amerických útocích na podzemní zařízení, kde Írán skladoval řízené střely a další zbraně. Americká armáda sdělila, že během celé operace zatím zasáhla přes 8000 cílů. Bylo mezi nimi 130 íránských plavidel. 

"Nejenže jsme zlikvidovali zařízení, ale také jsme zničili stanoviště zpravodajské podpory a raketové radary, které sloužily ke sledování pohybu lodí," uvedl Cooper ve videu na sociální síti X. "Schopnost Íránu ohrozit svobodu plavby v Hormuzském průlivu a jeho okolí je v důsledku toho omezena," dodal armádní velitel. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima NEWS. 

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Americký prezident Donald Trump se postaral o další úsměvný moment, který se řeší po celém světě. S japonskou premiérkou po svém boku se vyjadřoval ke slavnému útoku na Pearl Harbor. Upozornil na to britský deník Guardian.

