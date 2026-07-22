Írán podporuje Čína i Rusko. Podle Hegsetha je ale na kolenou

Americký ministr obrany Pete Hegseth při vystoupení před výborem pro rozpočtové příděly amerického Senátu prohlásil, že Írán se v současnosti nachází v defenzívě. Podle jeho slov jsou vojenské kapacity Teheránu po téměř dvou týdnech nových amerických leteckých úderů na dosud nejnižší úrovni. Šéf Pentagonu však zároveň odmítl poskytnout jakýkoli časový odhad, kdy by mohl ozbrojený konflikt skončit, a uznal, že Írán i nadále představuje v regionu vážnou hrozbu.
Hegseth před zákonodárci zdůraznil, že Bílý dům úspěšně plní svůj cíl, kterým je zabránit Íránu v obnovení jaderného programu a v zastrašování zemí na Blízkém východě. Přestože Íránu podle něj stále určité možnosti zůstávají, rozsah škod způsobených sérií amerických operací dostal zemi do nejslabší pozice v historii.
Vystoupení ministra obrany před senátním výborem bylo pokusem obhajovat nákladný a nepopulární konflikt jako nezbytný výdaj. Hegseth vyčíslil dosavadní náklady na válečné operace za posledních pět měsíců na 37,5 miliardy dolarů. Zákondárce vyzval k co nejrychlejšímu schválení dodatečných finančních prostředků, které jsou podle něj nutné k pokrytí těchto výdajů a k udržení bojové připravenosti armády.
Požadavek administrativy na schválení dodatečných 67 miliard dolarů ještě před koncem fiskálního roku v září však narazil na nevoli senátních demokratů. Ti zpochybnili jak dosavadní úspěšnost válečného tažení, tak samotnou potřebu dalších armádních financí s odkazem na nevyužité prostředky z loňského roku. Schválení takového balíčku označili za skrytý souhlas s rozhodnutím zahájit útok na Írán.
Seniorka demokratů ve výboru Patty Murrayová označila snahu administrativy prezentovat žádost jako nouzovou za pokus obejít běžný rozpočtový proces. Podle ní velká část požadovaných financí nepůsobí jako neodkladná krizová potřeba. Výhrady zákonodárců tak vytvářejí značný tlak na navrhovaný finanční plán.
Americké síly provedly deset nocí neustálých úderů na íránské vojenské cíle poté, co prezident Donald Trump vyhlásil konec příměří mezi oběma zeměmi. Podle představitelů velitelství Central Command byly tyto kroky přímou reakcí na íránskou agresi namířenou proti civilním lodím v Hormuzském průlivu. Při odvetných íránských úderech navíc zahynuli tři američtí vojáci, přičemž Trump přislíbil pokračovat v útocích, dokud Írán nepřistoupí na americké podmínky.
Podle údajů ministerstva obrany zahrnuje část z dosavadních nákladů ve výši 37,5 miliardy dolarů také platy vojáků a personální podporu předpokládaných operací až do konce září. K nejaktuálnějším potřebám patří doplnění chybějících palivových zásob a náhrada vojenské techniky použité v nedávných akcích, což představuje přibližně 21,3 miliardy dolarů. Administrativa však požaduje dalších téměř 46 miliard dolarů na víceleté nákupy munice, hypersonických zbraní a systémů proti dronům.
Šéf Pentagonu během slyšení zároveň podrobil kritice bývalého prezidenta Joea Bidena za jeho byrokratický přístup k obrannému rozpočtu, který v posledním roce jeho vlády vzrostl méně než o míru inflace. Hegseth také potvrdil zprávy, že Čína a Rusko poskytují Íránu podporu v jeho boji proti USA, přičemž podrobnosti o zapojení Pekingu a Moskvy zůstávají v režimu utajení. Vzhledem k nadcházejícím letním parlamentním prázdninám zůstává schválení jakéhokoli balíčku na financování války velmi nepravděpodobné.
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Zdroj: Jan Hrabě