Pentagon zavede screening testosteronu u vojáků, oznámil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth představil nový plán zaměřený na kontrolu hladiny hormonů u vojáků. Ministerstvo obrany zavede program screeningu nedostatku testosteronu pro příslušníky armády starší třiceti let. Cílem této iniciativy je zajistit, aby měli vojáci optimální hladinu tohoto hormonu pro podávání nejlepších možných výkonů. Hegseth to oznámil ve videu, které zveřejnil na sociální síti X.
Podle šéfa Pentagonu vyžaduje moderní bojiště maximální psychickou i fyzickou připravenost. Včasné řešení těchto zdravotních ukazatelů má vojákům pomoci udržet si vysokou bojeschopnost a poskytnout jim tu nejlepší možnou péči. Vojáci ve věku 30 a více let budou testy podstupovat každoročně v rámci pravidelných lékařských prohlídek. Mladší ročníky se mohou do programu přihlásit dobrovolně.
Případná léčba, která zahrnuje i substituční terapii, bude zcela dobrovolná a jejím účelem je obnova a optimalizace přirozených schopností organismu. Celá iniciativa se zaměřuje na dlouhodobé zdraví a zajištění toho, aby vojáci zůstali silní a odolní po celý svůj život. Hegseth zdůraznil, že program je součástí snahy o poskytování špičkové lékařské péče.
Hegseth není jediným představitelem Trumpovy administrativy, který se věnuje tématu takzvaného nedostatku testosteronu. Například ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. otevřeně hovořil o tom, že sám užívá testosteron v rámci své osobní terapie proti stárnutí. Kennedy také v minulosti bez předložení důkazů varoval, že dnešní američtí dospívající mají pouze poloviční hladinu testosteronu ve srovnání s pětašedesátiletými muži.
Podle studie zveřejněné v časopise Social Science and Medicine jsou mladí muži na internetu často pod tlakem influencerů a wellness společností, které propagují hormonální testy jako klíč k mužnosti. Odborníci přitom upozorňují, že u většiny lidí v této věkové skupině je takové vyšetření z lékařského hlediska zcela neopodstatněné.
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Zdroj: Libor Novák