Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán v rámci vyjednaného příměří přistoupil na klíčovou podmínku, kterou v minulosti striktně odmítal – úplné zastavení obohacování uranu. Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy budou s Íránem úzce spolupracovat na odstranění veškerého jaderného materiálu. Podle jeho slov USA pomohou „vykopat“ a zlikvidovat vysoce obohacený uran, který zůstal pohřben v troskách íránských zařízení po loňských náletech.
Prezident zdůraznil, že íránský jaderný program je pod neustálým dohledem satelitů vesmírných sil (Space Force) a od útoků s ním nebylo nijak manipulováno. Trump věří, že v zemi dochází k „velmi produktivní změně režimu“. Výměnou za tyto ústupky je Washington připraven jednat o zmírnění sankcí a úpravě celních tarifů. Podle Trumpa již Teherán souhlasil s mnoha body z jeho patnáctibodového mírového plánu, který představil před několika týdny.
Souběžně s diplomatickým optimismem však Trump vyslal ostré varování zbytku světa. Prohlásil, že jakákoliv země, která by Íránu dodávala zbraně, bude čelit okamžitému uvalení padesátiprocentního cla na veškeré zboží vyvážené do USA. Toto opatření má platit bez jakýchkoliv výjimek či úlev, čímž chce prezident definitivně odříznout Teherán od zahraniční vojenské pomoci.
Vysoký představitel Pentagonu Pete Hegseth na tiskové konferenci potvrdil, že Írán o příměří doslova „prosil“. Vojenská operace „Epic Fury“ podle něj íránskou armádu zdecimovala. Hegseth prohlásil, že íránský raketový program je funkčně zničen a tamní námořnictvo „leží na dně moře“. Spojené státy podle něj nyní plně ovládají íránský vzdušný prostor, což demonstrovaly i během úterní noci, kdy provedly dalších 800 náletů na obranný průmysl země.
Hegseth také vnesl více světla do situace v íránském vedení. Uvedl, že nový nejvyšší vůdce Modžtabá Chameneí je po útocích „zraněný a znetvořený“ a íránské továrny byly „srovnány se zemí“. Ačkoliv Pentagon věří v šanci na mír, Hegseth zdůraznil, že íránská strana musí veškerý obohacený uran odevzdat dobrovolně, jinak si pro něj Američané „dojdou“ silou.
Náčelník generálního štábu Dan Caine doplnil statistické údaje o konfliktu, který začal 28. února. Americké a izraelské síly od té doby zasáhly více než 13 000 cílů. Podle Caineova hodnocení bylo zničeno přibližně 90 % íránské námořní flotily a 95 % námořních min. Generál uvítal dvoutýdenní klid zbraní, ale jedním dechem varoval, že jde pouze o pauzu a americké síly zůstávají v plné pohotovosti k obnovení útoků, pokud k tomu dostanou rozkaz.
Caine také vyzdvihl odvahu amerických vojáků, zejména posádky, která se podílela na záchraně sestřelených letců v Íránu. Jejich nasazení označil za důkaz nezdolnosti amerických ozbrojených sil. Zdůraznil, že během operací nedošlo k žádným ztrátám na životech amerických vojáků, což připisuje vysoké připravenosti a profesionalitě sboru.
Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.
