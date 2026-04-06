Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle

Írán reagoval na nejnovější výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který neváhal použít i sprostá slova. Teherán varoval před mnohem ničivější odvetou, pokud Američané a Izraelci zaútočí na civilní cíle. Trump opakovaně hrozí útokem na energetiku a klíčovou dopravní infrastrukturu.
Američany a Izraelce varoval mluvčí nejvyššího operačního velení íránské armády. "Pokud se budou opakovat útoky na civilní cíle, další fáze naší ofenzivy a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší," uvádí se v prohlášení podle BBC.
"Úterý bude v Íránu dnem elektráren a dnem mostů, všechno v jednom. Nic takového tu ještě nebylo," pohrozil Trump na sociální síti Truth Social. "Otevřete ten zas**ný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Uvidíte," pokračoval americký prezident.
Šéf Bílého domu následně zveřejnil ještě další příspěvek, jehož prostřednictvím připomněl, že ultimátum, které Teheránu dal, potrvá do úterý. Pro televizní stanici Fox News zároveň řekl, že existuje dobrá šance na uzavření dohody během pondělního dne. Nicméně dodal, že zvažuje, že v Íránu všechno odpálí do vzduchu.
Trump už v pátek připustil, že by se Američané mohli zmocnit klíčového bodu na moři. "S trochou času můžeme snadno otevřít Hormuzský průliv, vzít si ropu a vydělat jmění. Byl by to gejzír pro celý svět?" uvedl. Ještě ve středu ale vyzýval státy, které jsou závislé na ropě proudící Hormuzským průlivem, k převzetí kontroly nad tímto kritickým místem.
"Vyrazte do průlivu, vezměte si ho a braňte ho," vzkazoval a konstatoval, že průliv se přirozeně otevře, jakmile konflikt skončí. Ostatní země, které trpí nedostatkem ropy či pohonných hmot, zároveň vyzval k nákupu těchto komodit od Spojených států amerických.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
před 1 hodinou
Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad
včera
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
včera
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
včera
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
včera
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
včera
Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu
včera
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
včera
OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce
včera
Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi
včera
Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou
včera
Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert
včera
Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem
včera
Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce
včera
Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá
4. dubna 2026 22:01
Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici
4. dubna 2026 20:47
Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu
4. dubna 2026 19:30
Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem
4. dubna 2026 18:18
Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie
4. dubna 2026 16:58
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že Káhira již nebude přijímat zásilky obilí, které Rusko vyváží ze svých dočasně okupovaných ukrajinských území. Tuto informaci potvrdil Zelenskyj po rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdulem Fattáhem as-Sísím.
