Írán varoval Trumpa před tvrdou odvetou, pokud zaútočí během pohřbu Chameneího

Írán důrazně varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a Izrael před jakýmikoliv útoky v době, kdy se země připravuje na státní pohřeb nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Tento klíčový představitel přišel o život při náletech hned v první den války. Teherán dal jasně najevo, že jakékoliv vojenské akce během smutečních obřadů narazí na okamžitou a velmi tvrdou odvetu.
Velitel ústředního velitelství Chátam al-Anbíjá Alí Abdolláhí v oficiálním prohlášení uvedl, že by se nepřátelé Íránu měli vyvarovat jakéhokoliv chybného úsudku. Zdůraznil, že země je připravena reagovat s maximální rázností, pokud by někdo situaci podcenil. Reagoval tak na obavy z možného narušení chystaných rozsáhlých ceremoniálů.
Smuteční průvody za zesnulého ajatolláha mají oficiálně začít v Teheránu. Celý program bude rozložen do několika dní, přičemž další vzpomínkové akce se uskuteční také v posvátném městě Qomu. Plánovány jsou dokonce i smuteční obřady na území sousedního Iráku, kam má být rakev rovněž dopravena.
Celá série rozloučení vyvrcholí uložením ostatků v ajatolláhově rodném městě Mašhadu, kde bude tělo definitivně pohřbeno. Paralelně s těmito přípravami probíhají v zemi i další pohřby spojené s nedávnými útoky. Vojáci íránských revolučních gard nesli rakev Zahry Haddad Ádelové, manželky nového nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího.
Donald Trump mezitím před novináři prohlásil, že proces denuklearizace Íránu se vyvíjí slibným směrem. Americký prezident společně se svým viceprezidentem mírnil obavy z toho, že by se situace mohla opět zvrtnout v plnohodnotný válečný střet. Podle jeho slov se v uplynulých dnech podařilo uskutečnit několik velmi úspěšných schůzek v Kataru.
Do katarského Dauhá dorazili na začátku týdne Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, aby jednali s tamními zprostředkovateli. Přestože k přímému dialogu mezi zástupci USA a Íránu zatím nedošlo, katarská diplomacie hovoří o pozitivním pokroku. Rozhovory se týkají bodů prozatímní dohody a další kolo je naplánováno po skončení Chameneího pohřbu.
Vysokou mezinárodní účast na státním pohřbu potvrdila například Indie, která do Teheránu posílá oficiální delegaci. Zemi bude reprezentovat náměstek ministra zahraničí Pabitra Margherita a guvernér indického státu Bihár Syed Ata Hasnain. Indické ministerstvo zahraničí uvedlo, že tato přítomnost odráží hluboké civilizační a mezilidské vazby mezi oběma státy.
Íránské úřady kvůli pohřbu přistoupily také k mimořádnému opatření na svých hranicích a dočasně otevřou přechod Dogharún s Afghánistánem. Podle guvernéra příhraničního okresu Tajbad bude afghánským občanům umožněn vstup do země, aby se mohli zúčastnit ceremoniálu v Mašhadu. Speciální víza byla v této souvislosti schválena pro přibližně 2 500 lidí.
Na pozadí těchto diplomatických a politických událostí začaly na světových trzích výrazně klesat ceny ropy, které se vrátily na předválečné hodnoty. Tento trend souvisí s postupným a úspěšným obnovováním bezpečné námořní dopravy v klíčovém Hormuzském průlivu. Cena severomořské ropy Brent se snížila na 71,16 dolaru za barel a americká lehká ropa WTI klesla na hodnotu kolem 68 dolarů.
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Zdroj: Libor Novák