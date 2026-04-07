Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.
Americký prezident Donald Trump přitom na své sociální síti Truth Social nešetří mrazivými slovy. Prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“ a že se pravděpodobně již nikdy nevrátí. Trump trvá na tom, že pokud Írán do úterních 20:00 východoamerického času neotevře Hormuzský průliv a nepřistoupí na dohodu, Spojené státy zaútočí na elektrárny, mosty a další civilní cíle, čímž zemi podle svých slov vrátí „do doby kamenné“.
Americký viceprezident J. D. Vance, který se aktuálně nachází v Budapešti, sice potvrdil, že probíhají intenzivní vyjednávání, ale zároveň podpořil prezidentovu nekompromisní linii. Vance uvedl, že v následujících hodinách se ukáže, zda Írán ustoupí, a vyjádřil naději v diplomatické řešení. Zároveň však potvrdil nedávné americké nálety na vojenské cíle na ostrově Charg, které podle něj nepředstavují změnu strategie, ale jsou součástí jasně stanoveného postupu.
Katar v úterý varoval, že region je nebezpečně blízko bodu, kdy se situace může zcela vymknout kontrole. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Májed al-Ansárí zdůraznil, že jakákoli budoucí dohoda musí zahrnovat všechny regionální aktéry a musí být podložena mezinárodními zárukami. Katar se sice momentálně nepodílí na přímém zprostředkování mezi USA a Íránem, ale důrazně varuje, že strategický průliv nesmí být ovládán či zneužíván pouze jedním státem.
Uprostřed této válečné hrozby došlo k nečekanému diplomatickému průlomu na ose Paříž–Teherán. Dva francouzští občané, Cécile Kohlerová a Jacques Paris, kteří byli v Íránu zadržováni více než tři roky kvůli obvinění ze špionáže, dostali povolení opustit zemi. Jejich propuštění bylo součástí širší dohody, v jejímž rámci Francie propustila íránskou studentku Mahdíi Esfandíáríovou a stáhla svou stížnost na Írán u Mezinárodního soudního dvora.
Francouzský prezident Emmanuel Macron poděkoval ománským úřadům za pomoc při vyjednávání a vyjádřil obrovskou úlevu nad návratem obou vězněných. I když tato výměna vězňů přináší záblesk naděje pro diplomacii, celková situace zůstává extrémně výbušná.
Blíží se konec války na Blízkém východě? Naděje existuje, protože Pákistán předložil Spojeným státům americkým i Íránu návrh mírové dohody. Nejde ale o první takovou iniciativu od chvíle, kdy vypukla americko-izraelská operace.
Zdroj: Lucie Podzimková