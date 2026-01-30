Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?

Příjezd úderné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln do blízkosti íránských vod prohlubuje pocit, že se schyluje k přímému střetu mezi Washingtonem a Teheránem. Tato vojenská dislokace přichází v době nejrozsáhlejších a nejnásilnějších domácích nepokojů v Íránu za poslední desetiletí. Íránští lídři se nacházejí pod tlakem protestního hnutí požadujícího pád režimu a zároveň čelí americkému prezidentovi, jehož záměry zůstávají neprůhledné.
Odpověď Íránu na případný vojenský úder USA by tentokrát nemusela následovat dřívější vzorce pečlivě odstupňované odplaty. Donald Trump spojil své hrozby přímo s násilným potlačením íránských protestů, což staví islámskou republiku do situace výjimečného vnitřního napětí. Jakýkoliv útok v tuto chvíli nese výrazně vyšší riziko rychlé eskalace jak v regionu, tak uvnitř samotného Íránu.
V minulosti Teherán preferoval opožděnou a omezenou odplatu. Po amerických útocích na íránská jaderná zařízení v červnu 2025 reagoval Írán raketovým útokem na základnu Al-Udeid v Kataru. Podle prezidenta Trumpa tehdy Írán poskytl varování předem, což umožnilo protivzdušné obraně většinu raket zachytit. Tato výměna byla interpretována jako snaha ukázat rozhodnost, ale vyhnout se totální válce.
Podobný scénář se odehrál v lednu 2020 po zabití generála Kásema Solejmáního. Írán tehdy po pěti dnech zaútočil na základnu Ajn al-Asad v Iráku, rovněž s předchozím varováním. Ačkoliv desítky amerických vojáků utrpěly poranění mozku, nedošlo k žádným obětem na životech. Teherán se tehdy snažil eskalaci spíše řídit, než ji vyvolávat.
Současná situace je však odlišná kvůli rozsahu domácích nepokojů, které propukly koncem prosince. Podle lidskoprávních organizací byly při potlačování protestů zabity tisíce lidí. Přestože intenzita pouličních bouří částečně opadla, příčiny nespokojenosti trvají a propast mezi společností a vládnoucím systémem je nejširší v historii.
Íránské úřady během ledna krátce ztratily kontrolu nad částmi několika měst, než ji znovu nastolily silou. Tento fakt zřejmě hluboce znepokojil vedení země. Současný klid je vynucený represí, nikoliv dohodou, což činí celou situaci vysoce hořlavou. Za těchto okolností se povaha jakéhokoliv amerického zásahu stává kritickou.
Omezený útok by mohl Washingtonu přinést vojenský úspěch, ale zároveň by mohl poskytnout íránským úřadům záminku k další vlně vnitřních represí, masovému zatýkání a vynášení trestů smrti. Naopak širší kampaň, která by výrazně oslabila íránský stát, by mohla zemi s 90 miliony obyvatel uvrhnout do chaosu a vleklého frakčního násilí s regionálními dopady.
Tato rizika vysvětlují nekompromisní rétoriku Teheránu. Vysoce postavení velitelé Revolučních gard i armády varovali, že jakýkoliv útok USA bude považován za válečný akt. To znepokojuje sousední státy v Perském zálivu, které hostí americké jednotky, protože rychlá íránská reakce by tyto země i Izrael vystavila okamžitému ohrožení.
Washington se nachází v sevření vlastních prohlášení. Trump opakovaně varoval Írán před násilím na demonstrantech a vzkázal jim, že „pomoc přichází“. Tato slova vyvolala mezi protestujícími vysoká očekávání. Trump si je vědom, že Írán je po loňské dvanáctidenní válce s Izraelem vojensky slabší, zatímco Teherán ví, že americký prezident nemá zájem o vleklý konflikt.
Pro íránské vůdce spočívá nebezpečí v načasování. Předchozí model symbolické odplaty již nemusí stačit, pokud uvěří, že k obnovení odstrašení navenek i kontroly uvnitř země je nezbytná rychlost. Zbrklá reakce by však zvýšila riziko omylu a zatažení dalších aktérů do konfliktu. Hra na hraně války se tak přibližuje k momentu, kdy by chybný odhad mohl mít dopady na miliony lidí v celém regionu.
Související
Separatisté chtějí rozpůlit Kanadu. Tajně se schází s Trumpovými lidmi
Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí
Donald Trump , Írán , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?
před 1 hodinou
Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu
před 1 hodinou
Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva
před 2 hodinami
Separatisté chtějí rozpůlit Kanadu. Tajně se schází s Trumpovými lidmi
před 4 hodinami
USA zazdí další summit NATO. Po Rubiovi na něj nepojede ani Hegseth
před 5 hodinami
Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí
před 6 hodinami
Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde
včera
Neuvěřitelné nasazení záchranářů. Za třináct minut řešili čtyři vážné případy
včera
Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou
včera
Podle očekávání. Ovčáček se stal členem jedné z mediálních rad
včera
Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní
včera
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
včera
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl
včera
Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko
včera
Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy
včera
Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor
včera
CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry
včera
Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU
včera
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
včera
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
Zimní počasí v Česku opět úřaduje. Na většině území spadlo od noci několik centimetrů sněhu, nadílka má ještě pokračovat. Nebezpečí bude následně představovat náledí, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě