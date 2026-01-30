Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?

Libor Novák

30. ledna 2026 13:03

Írán, ilustrační foto
Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Příjezd úderné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln do blízkosti íránských vod prohlubuje pocit, že se schyluje k přímému střetu mezi Washingtonem a Teheránem. Tato vojenská dislokace přichází v době nejrozsáhlejších a nejnásilnějších domácích nepokojů v Íránu za poslední desetiletí. Íránští lídři se nacházejí pod tlakem protestního hnutí požadujícího pád režimu a zároveň čelí americkému prezidentovi, jehož záměry zůstávají neprůhledné.

Odpověď Íránu na případný vojenský úder USA by tentokrát nemusela následovat dřívější vzorce pečlivě odstupňované odplaty. Donald Trump spojil své hrozby přímo s násilným potlačením íránských protestů, což staví islámskou republiku do situace výjimečného vnitřního napětí. Jakýkoliv útok v tuto chvíli nese výrazně vyšší riziko rychlé eskalace jak v regionu, tak uvnitř samotného Íránu.

V minulosti Teherán preferoval opožděnou a omezenou odplatu. Po amerických útocích na íránská jaderná zařízení v červnu 2025 reagoval Írán raketovým útokem na základnu Al-Udeid v Kataru. Podle prezidenta Trumpa tehdy Írán poskytl varování předem, což umožnilo protivzdušné obraně většinu raket zachytit. Tato výměna byla interpretována jako snaha ukázat rozhodnost, ale vyhnout se totální válce.

Podobný scénář se odehrál v lednu 2020 po zabití generála Kásema Solejmáního. Írán tehdy po pěti dnech zaútočil na základnu Ajn al-Asad v Iráku, rovněž s předchozím varováním. Ačkoliv desítky amerických vojáků utrpěly poranění mozku, nedošlo k žádným obětem na životech. Teherán se tehdy snažil eskalaci spíše řídit, než ji vyvolávat.

Současná situace je však odlišná kvůli rozsahu domácích nepokojů, které propukly koncem prosince. Podle lidskoprávních organizací byly při potlačování protestů zabity tisíce lidí. Přestože intenzita pouličních bouří částečně opadla, příčiny nespokojenosti trvají a propast mezi společností a vládnoucím systémem je nejširší v historii.

Íránské úřady během ledna krátce ztratily kontrolu nad částmi několika měst, než ji znovu nastolily silou. Tento fakt zřejmě hluboce znepokojil vedení země. Současný klid je vynucený represí, nikoliv dohodou, což činí celou situaci vysoce hořlavou. Za těchto okolností se povaha jakéhokoliv amerického zásahu stává kritickou.

Omezený útok by mohl Washingtonu přinést vojenský úspěch, ale zároveň by mohl poskytnout íránským úřadům záminku k další vlně vnitřních represí, masovému zatýkání a vynášení trestů smrti. Naopak širší kampaň, která by výrazně oslabila íránský stát, by mohla zemi s 90 miliony obyvatel uvrhnout do chaosu a vleklého frakčního násilí s regionálními dopady.

Tato rizika vysvětlují nekompromisní rétoriku Teheránu. Vysoce postavení velitelé Revolučních gard i armády varovali, že jakýkoliv útok USA bude považován za válečný akt. To znepokojuje sousední státy v Perském zálivu, které hostí americké jednotky, protože rychlá íránská reakce by tyto země i Izrael vystavila okamžitému ohrožení.

Washington se nachází v sevření vlastních prohlášení. Trump opakovaně varoval Írán před násilím na demonstrantech a vzkázal jim, že „pomoc přichází“. Tato slova vyvolala mezi protestujícími vysoká očekávání. Trump si je vědom, že Írán je po loňské dvanáctidenní válce s Izraelem vojensky slabší, zatímco Teherán ví, že americký prezident nemá zájem o vleklý konflikt.

Pro íránské vůdce spočívá nebezpečí v načasování. Předchozí model symbolické odplaty již nemusí stačit, pokud uvěří, že k obnovení odstrašení navenek i kontroly uvnitř země je nezbytná rychlost. Zbrklá reakce by však zvýšila riziko omylu a zatažení dalších aktérů do konfliktu. Hra na hraně války se tak přibližuje k momentu, kdy by chybný odhad mohl mít dopady na miliony lidí v celém regionu.

včera

CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry

Mark Carney, Liberální strana Kanady

Separatisté chtějí rozpůlit Kanadu. Tajně se schází s Trumpovými lidmi

Vztahy mezi Spojenými státy a Kanadou čelí dalšímu vážnému testu, který tentokrát nepramení z přímých hrozeb Donalda Trumpa, ale z aktivit separatistické skupiny v provincii Alberta. Tato skupina, známá jako Alberta Prosperity Project, oficiálně požádala o pomoc Washington při snaze odtrhnout se od zbytku Kanady. Podle zpráv se lídři hnutí již několikrát tajně sešli s představiteli amerického ministerstva zahraničí, aby projednali možnosti podpory pro nezávislou Albertu.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský vůdce Vladimir Putin souhlasil s týdenním přerušením útoků na ukrajinské hlavní město Kyjev a další obydlené oblasti. Důvodem pro tento nečekaný krok mají být extrémně nízké teploty, které v současné době region sužují. Podle Trumpových slov Putin na jeho osobní žádost slíbil, že po dobu jednoho týdne nebude ruská armáda ostřelovat města ani obce.

