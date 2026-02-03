Írán zatknul během demonstrací 50 tisíc lidí. Desítky z nich pochází ze zahraničí

Teherán se k nadcházejícím rozhovorům se Spojenými státy v Istanbulu staví „bez optimismu i pesimismu“. Íránský diplomatický zdroj v úterý pro agenturu Reuters uvedl, že země je připravena k dialogu, ale kategoricky odmítá vyjednávat o svých obranných schopnostech. Teherán považuje svůj balistický program za nezbytnou součást národní bezpečnosti a nehodlá jej zahrnout do agendy jednání.

Hlavním cílem setkání, které je naplánováno na tento pátek, má být podle regionálních představitelů snaha vyhnout se přímému konfliktu a zmírnit napětí mezi oběma stranami. Kromě zástupců Íránu a USA byly k rozhovorům na úrovni ministrů zahraničí přizvány i další regionální mocnosti. Mezi pozvanými státy figurují Pákistán, Saúdská Arábie, Katar, Egypt, Omán a Spojené arabské emiráty.

Katar v souvislosti s chystaným summitem potvrdil, že v regionu probíhá intenzivní spolupráce na deeskalaci napětí. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al-Ansari zdůraznil, že úsilí je koordinováno na nejvyšší úrovni, což potvrdila i sobotní schůzka katarského premiéra s vysokým íránským bezpečnostním představitelem Alím Larídžáním v Teheránu.

Zatímco se připravuje diplomatická půda, situace uvnitř Íránu zůstává napjatá. Americká lidskoprávní organizace HRANA uvedla, že během potlačování protivládních protestů bylo v zemi zatčeno již nejméně 50 235 lidí. Zátahy se týkají širokého spektra občanů, od studentů přes spisovatele až po učitele, přičemž zatýkání je často provázeno domovními prohlídkami a konfiskací majetku.

Íránské úřady navíc oznámily, že v centrální části země zadržely 139 cizích státních příslušníků. Podle policejního náčelníka ve městě Jazd se tito lidé podíleli na organizování a podněcování nepokojů a v některých případech byli v kontaktu se zahraničními sítěmi. Národnost zatčených cizinců nebyla v oficiálních zprávách specifikována.

Šéf íránské justice Gholámhosejn Mohsení-Edžeí varoval, že proti účastníkům nepokojů nebude uplatňována žádná shovívavost. Některým ze zadržených hrozí obvinění z trestných činů, za které lze podle íránského práva uložit trest smrti. Přestože je Trumpova zahraniční politika vnímána jako nepředvídatelná, obě strany se nyní vrací k jednacímu stolu v naději, že se podaří stabilizovat kritickou situaci v regionu.

Další zprávy