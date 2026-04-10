Írán zveřejnil seznam požadavků, které jsou pro Trumpa nepřijatelné. USA přišly s vlastním plánem

V pákistánském Islámábádu se tento víkend odehrají klíčová jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která mohou rozhodnout o osudu milionů lidí na Blízkém východě i o stabilitě světové ekonomiky. Město se na příjezd delegací připravilo vyhlášením náhlého dvoudenního státního svátku, čímž vyklidilo ulice a umožnilo zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Jde o první vzájemné rozhovory obou stran od začátku války.
Cestu k jednacímu stolu otevřelo křehké dvoutýdenní příměří, jehož trvání je však ohroženo. Komplikace působí zejména masivní izraelské bombardování pozic Hizballáhu v Libanonu a spory o to, zda se klid zbraní vztahuje i na libanonské území. Tyto neshody by mohly vést k selhání celého diplomatického procesu ještě před jeho začátkem.
Bílý dům potvrdil, že rozhovory začnou v sobotu ráno. Americkou delegaci vede viceprezident JD Vance, kterého doplňují zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner. Írán sice složení svého týmu oficiálně neoznámil, ale očekává se, že v čele stane předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, jenž se během války stal hlavním komunikačním partnerem Trumpovy administrativy.
Hlavním problémem zůstává shoda na programu jednání, protože obě strany si podmínky příměří vykládají odlišně. Donald Trump zmínil desetiibodový návrh z Teheránu jako „rozumný základ“, ovšem íránská státní média následně zveřejnila seznam požadavků, které jsou pro USA nepřijatelné. Ty zahrnují uznání kontroly nad Hormuzským průlivem, válečné reparace a zrušení všech sankcí.
Americký tým přichází s vlastním patnáctibodovým plánem. Ten podle dostupných informací webu CNN obsahuje požadavek, aby se Írán vzdal jaderných zbraní i vysoce obohaceného uranu a omezil své obranné kapacity. Zásadním bodem je také trvalé a bezpečné znovuotevření Hormuzského průlivu pro mezinárodní dopravu.
Právě situace v Libanonu je největším rizikem pro víkendový summit. Zatímco Írán a Pákistán tvrdí, že příměří kryje i útoky na Hizballáh, Izrael a USA to odmítají. Izraelské nálety, které v uplynulých dnech zabily stovky lidí, vyvolaly vlnu mezinárodní kritiky a pobouření v Teheránu, kde představitelé varují, že čas pro diplomacii se krátí.
S vyjednáváním úzce souvisí také energetická bezpečnost. Hormuzský průliv, který Írán před týdny fakticky uzavřel, zůstává pro většinu plavidel neprůchodný. V Perském zálivu jsou stále uvězněny stovky lodí a JD Vance varoval, že pokud Teherán nedodrží slib o jeho zprovoznění, příměří okamžitě skončí. Trump navíc varoval před zaváděním jakýchkoliv poplatků za průjezd tankerů.
Navzdory napětí vyjádřil Donald Trump optimismus a uvedl, že íránští lídři jsou v soukromých rozhovorech mnohem přístupnější než v médiích. Tvrdí, že si uvědomují svou oslabenou vojenskou pozici. Naproti tomu íránská propaganda prezentuje samotné zasedání v Islámábádu jako své vítězství a důkaz, že země přečkala nápor USA a Izraele.
Nadcházející schůzka v Pákistánu je podle zdrojů z diplomatických kruhů plánována pouze jako první krok v dlouhém procesu. Očekává se, že po ní bude následovat řada dalších intenzivních vyjednávání. Cílem je dosáhnout trvalé dohody, která by definitivně ukončila současný válečný stav.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejnovějším rozhovoru ostře zkritizoval postoj Spojených států k Rusku. Podle něj Washington záměrně ignoruje přesvědčivé důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu s útoky na americké základny na Blízkém východě. Zelenskyj tvrdí, že důvodem této nečinnosti je nepochopitelná důvěra, kterou administrativa Donalda Trumpa chová vůči Vladimiru Putinovi.
