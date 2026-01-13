Íránci mluví o novodobém pádu Berlínské zdi. Mrtvých mohou být až 2000

V Íránu dochází k událostem, které mnozí pozorovatelé i samotní Íránci označují za „moment pádu Berlínské zdi“. Podle nejnovějších zpráv, které se i přes přísnou cenzuru a rozsáhlý výpadek internetu dostávají do světa, čelí země bezprecedentnímu krveprolití. Korespondent BBC Persian Jiyar Gol a zdroje agentury Reuters naznačují, že počet obětí tvrdého zásahu bezpečnostních složek proti demonstrantům může dosahovat až dvou tisíc.
Zatímco oficiální íránská média tvrdí, že se situace v ulicích uklidnila, uniklé záběry a svědectví z měst jako Rašt nebo Teherán hovoří o opaku. Město Rašt je podle místních obyvatel k nepoznání, zničené požáry a poznamenané neustálou přítomností ozbrojených složek. Šokující zprávou je také rychlost, s jakou tamní justice vynáší rozsudky smrti. Šestadvacetiletý Erfan Sultani, který byl zadržen teprve minulý čtvrtek, má být podle lidskoprávních organizací popraven již zítra. Rychlost tohoto procesu je označována za naprosto bezprecedentní pokus režimu o zastrašení zbytku populace.
Rodiny íránských emigrantů popisují dny naprosté beznaděje, kdy se kvůli vypnutému internetu nemohou spojit se svými blízkými. Mnozí z nich trpí depresemi a nespavostí, protože netuší, zda jsou jejich příbuzní naživu. Svědectví těch, kterým se podařilo dovolat do zahraničí, mluví o hromadách mrtvých v nemocnicích a o naprostém chaosu. Organizace OSN pro lidská práva potvrdila, že její zdroje na místě hlásí stovky mrtvých a tisíce zatčených, přičemž varuje, že skutečná čísla budou po obnovení spojení pravděpodobně mnohem vyšší.
Na brutální postup Teheránu reagoval americký prezident Donald Trump, který oznámil drakonické ekonomické opatření. Jakákoli země, která bude pokračovat v obchodování s Íránem, bude muset čelit 25% clu na veškerý svůj export do Spojených států. Tento krok má za cíl totálně izolovat íránskou ekonomiku od zbytku světa. Trumpův bezpečnostní tým se navíc připravuje na jednání o možných variantách intervence, přičemž prezidentovi byly představeny scénáře zahrnující jak vojenské údery, tak tajné operace na podporu demonstrantů.
Navzdory pokračujícím represím a snahám režimu o umlčení jakéhokoli odporu se zdá, že íránská společnost dosáhla bodu, ze kterého není návratu. Analytici upozorňují, že současná vlna protestů, vyvolaná ekonomickým kolapsem a nedostatkem základních svobod, je nejsilnější od revoluce v roce 1979. Mezinárodní společenství je nyní pod obrovským tlakem, aby nezůstalo jen u slov a aktivně zabránilo dalšímu masakru civilistů, který se odehrává za digitální oponou.
Související
Co by následovalo, kdyby demonstranti sesadili vládnoucí režim? To neví ani sami Íránci
Trump uvalil cla na země obchodující s Íránem a zvažuje raketové údery. Čína se bouří
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Íránci mluví o novodobém pádu Berlínské zdi. Mrtvých mohou být až 2000
před 1 hodinou
Co by následovalo, kdyby demonstranti sesadili vládnoucí režim? To neví ani sami Íránci
před 1 hodinou
Ledovka hrozí dál. Nebezpečné počasí se přesouvá na jiná místa v Česku
před 1 hodinou
Babiš přemluvil SPD a sehnal hlasy. O odvolání Okamury se hlasovat nebude
před 2 hodinami
Nejsilnější pasy světa: V TOP 10 se umístilo i Česko, Slovensko si vede ještě lépe
před 3 hodinami
Nemocnice se kvůli ledovce plní zraněnými. Pražská záchranka vyhlásila traumaplán
před 3 hodinami
Vláda si jde pro důvěru Sněmovny. SPD neví, jestli ji podpoří, opozice chce za skandální výroky pád Okamury
před 4 hodinami
Trump uvalil cla na země obchodující s Íránem a zvažuje raketové údery. Čína se bouří
před 5 hodinami
Počasí: Ledovka na západě Čech ustupuje, problémy hlásí Vysočina a Morava
před 5 hodinami
Česko pokryla ledovka, stojí vlaky i MHD. Pokud nemusíte, nevycházejte, žádají dopravci
před 7 hodinami
Počasí se v příštích dnech neuklidní. Hrozí mrznoucí mlhy i další ledovka
včera
Rusové zaútočili u ukrajinského pobřeží na dvě zahraniční lodě
včera
Rozhodnuto. Posádka ISS se poprvé v historii kvůli zdravotním problémům vrací na Zemi
včera
Mrtvých v Íránu je už 650. Chameneí slaví vítězství nad nepřáteli
včera
Z nitra EU přichází důrazné varování: Pokud Trump silou převezme Grónsko, bude to definitivní konec
včera
Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete
včera
NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě
včera
Jsme připraveni na válku, odpovíme drtivou silou, vzkazuje Írán Trumpovi
včera
Turek na ministerstvu usedne. Stal se vládním zmocněncem pro Green Deal
včera
Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou
V úterý 13. ledna 2026 začíná v Paříži klíčové odvolací řízení, které rozhodne o politické budoucnosti Marine Le Penové. Tato dlouholetá tvář francouzské krajní pravice bojuje o zrušení pětiletého zákazu kandidatury, který jí loni v březnu uložil soud za zpronevěru fondů Evropského parlamentu. Pokud neuspěje, její sen o prezidentském úřadu v roce 2027 se definitivně rozplyne a žezlo v rámci Národního sdružení (RN) pravděpodobně definitivně převezme její chráněnec Jordan Bardella.
Zdroj: Libor Novák