Íránský režim nedokáže po brutálním potlačení protestů udržet kontrolu, varuje známý filmař

Íránský režim vedený ajatolláhem Alím Chameneím již nedokáže po brutálním potlačení nejnovějších protestů udržet kontrolu nad společností. Předpovídá to jeden z nejuznávanějších tamních filmařů Džafar Panahí, jehož nejnovější snímek Drobná nehoda (It Was Just an Accident) získal loni Zlatou palmu v Cannes a nyní patří k favoritům na Oscara. Podle něj si íránští lídři uvědomují, že jejich vláda je neudržitelná, a jejich jediným cílem je nyní totální zkáza země.
Íránem zmítají od konce prosince masové demonstrace vyvolané hlubokou ekonomickou krizí. Bezpečnostní složky na ně o uplynulém víkendu odpověděly krvavými zásahy, při kterých bylo podle lidskoprávních organizací zabito přes 2 500 lidí. Panahí varoval, že totální výpadek internetu, který režim nařídil minulý pátek, byl jasným signálem nadcházejícího masakru. Rozsah násilí a počet obětí však šokoval i ty největší kritiky režimu.
Pětašedesátiletý režisér hovořil s novináři ze Spojených států, kde momentálně propaguje svůj film o bývalých politických vězních. Snímek, který je kombinací thrilleru a černé komedie, zkoumá nekonečný cyklus násilí a dilema, zda se pomstít dřívějším trýznitelům. Panahí zdůrazňuje, že brutalita státu tento koloběh jen dál roztáčí a bude velmi obtížné jej zastavit.
Sám režisér byl v prosinci v nepřítomnosti odsouzen k ročnímu vězení za šíření propagandy, přesto se hodlá do vlasti vrátit. Už v minulosti byl vězněn za podporu protivládních protestů a kritiku úřadů. Podle jeho slov je pád teokratického systému nevyhnutelný, i když přesné načasování nelze odhadnout. Vyzval západní vlády, aby s režimem v Teheránu nejednaly jako s racionálním partnerem, protože jeho jedinou snahou je udržet se u moci i za cenu vyvražďování vlastních obyvatel.
V souvislosti s protesty se v Íránu i v exilu stále častěji ozývají hlasy volající po návratu Rezy Pahlavího, syna posledního íránského šáha. Panahí tyto snahy vnímá jako silný proud v rámci hnutí, zdůrazňuje však, že o budoucí formě vlády musí rozhodnout sami Íránci v referendu po skončení přechodného období. Nejdůležitějším úkolem současnosti je podle něj jednota v úsilí o odstranění stávajícího režimu.
