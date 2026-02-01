Izrael po téměř dvou letech otevře Palestincům hraniční přechod v Rafáhu

Izraelské úřady oznámily, že hlavní hraniční přechod v Rafáhu se v pondělí znovu otevře pro Palestince. Brána do válkou zničeného území byla od května 2024 téměř nepřetržitě uzavřena. Před vypuknutím konfliktu představoval Rafáh na hranici s Egyptem jedinou přímou cestu do světa pro většinu obyvatel Gazy a zároveň klíčový bod pro přísun pomoci.
Izraelská agentura Cogat, která má na starosti správu Gazy, uvedla, že přechod bude fungovat v obou směrech, ale pouze pro pěší. Provoz bude koordinován s Egyptem a Evropskou unií. V neděli proběhl testovací provoz, který měl prověřit připravenost stanoviště, a ostrý start pohybu obyvatel se očekává během pondělka.
Podrobnosti o otevření potvrdil palestinský úředník i zdroj blízký misi EU, zatímco egyptské ministerstvo zahraničí se k věci nevyjádřilo. Izrael zdůraznil, že průchod bude umožněn pod přísným bezpečnostním dohledem pouze Palestincům, kteří chtějí z pásma odejít, nebo těm, kteří uprchli na začátku bojů a nyní se vrací. Očekává se, že mezi odcházejícími budou hlavně nemocní a zranění vyžadující péči v zahraničí.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že na možnost vycestovat za léčbou čeká kolem 20 tisíc pacientů. Izraelský obranný činitel upřesnil, že kapacita přechodu bude činit 150 až 200 osob v obou směrech dohromady. Počty odcházejících budou pravděpodobně vyšší kvůli doprovodu pacientů, přičemž seznamy osob schvaluje Izrael na základě návrhů z Egypta.
Obnovení provozu na hranicích je zásadní součástí první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přestože příměří platí od října po dvou letech bojů, je opakovaně narušováno násilím. Od začátku klidu zbraní zemřelo při izraelských útocích přes 500 Palestinců, zatímco palestinští ozbrojenci zabili čtyři izraelské vojáky.
V sobotu Izrael podnikl intenzivní nálety, které si vyžádaly nejméně 30 obětí, což byla reakce na porušení příměří ze strany Hamásu. Další fáze Trumpova plánu počítají s předáním moci technokratům a odzbrojením Hamásu. Skupina však zatím odzbrojení odmítá a Izrael dal najevo, že pokud k němu nedojde mírovou cestou, vynutí si jej silou.
Zdroj: Libor Novák