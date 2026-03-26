Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu

Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek oznámil, že se Izraelským obranným silám (IDF) podařilo během cílené a vysoce přesné operace zlikvidovat klíčovou postavu íránského režimu. Obětí útoku se stal velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC) Alireza Tangsiri. Spolu s ním měli při nočním úderu zahynout i další vysoce postavení představitelé námořního velení, což představuje zásadní ránu pro íránskou vojenskou strukturu.
Podle ministra Katze je tato operace jasným vzkazem pro spojence, zejména pro Spojené státy. Likvidace Tangsiriho má totiž přímý dopad na bezpečnost v Hormuzském průlivu, který byl pod jeho velením fakticky zablokován pro mezinárodní přepravu. Izrael tímto krokem demonstruje svou odhodlanost pokračovat v operacích v Íránu plnou silou, dokud nebude dosaženo všech válečných cílů.
Íránské úřady se k hlášenému úmrtí svého admirála zatím oficiálně nevyjádřily, nicméně dva nezávislé izraelské zdroje potvrdily, že k eliminaci skutečně došlo. Tangsiri byl v posledních měsících, kdy Izrael a USA zahájily tažení proti Íránu, velmi viditelnou a hlasitou postavou. Byl to právě on, kdo stál za strategií téměř úplné blokády lodní dopravy v jedné z nejdůležitějších ropných tepen světa.
Tangsiri, který se narodil v roce 1962, zasvětil celý svůj život boji za islámskou republiku. Již během íránsko-irácké války působil jako velitel námořní brigády a postupně stoupal v hierarchii až na post velitele celého námořnictva IRGC, do kterého ho v roce 2018 jmenoval nejvyšší vůdce Alí Chameneí. Během své kariéry proslul radikálními názory a nenávistnou rétorikou vůči Západu i Izraeli.
Jeho postoj k mezinárodním vztahům byl definován náboženským fanatismem. V roce 2013 například prohlásil, že Izraelci a Američané nemohou být nikdy přáteli muslimů, a své tvrzení opíral o vlastní výklad Koránu. O několik let později zase tvrdil, že saúdští vládci jsou potomky Židů z Chajbaru, které označoval za historické nepřátele proroka Mohameda.
Vojensky se Tangsiri snažil budovat obraz Íránu jako neporazitelné námořní mocnosti. Často se chlubil převahou nad americkým námořnictvem a v roce 2016 popsal incident se zadržením deseti amerických námořníků jako „kapitulaci USA před Íránem“. Ještě v roce 2007 dokonce vyhrožoval, že pokud dojde ke střetu, budou íránské síly pronásledovat Američany až do Mexického zálivu.
V posledních letech se pod jeho vedením Írán zaměřil na vývoj bezpilotních prostředků. V únoru 2025 Tangsiri slavnostně odhalil první íránskou letadlovou loď pro drony, což označil za největší námořní projekt v dějinách země. Právě kvůli jeho zapojení do vývoje dronů a vedoucí roli v IRGC na něj Spojené státy uvalily řadu sankcí a zařadily ho na seznam globálních teroristů.
Jeho rétorika dosáhla vrcholu v březnu 2025, kdy varoval nepřátele, že pokud udělají chybu, „pošle je do hlubin pekel“. Toto prohlášení bylo reakcí na výzvu Donalda Trumpa k uzavření nové jaderné dohody. Tangsiri se snažil vytvořit dojem, že americké námořnictvo není schopno čelit íránské dominanci, a pravidelně na sociálních sítích sdílel aktualizace o operacích IRGC v Perském zálivu.
Poslední příspěvek na síti X zveřejnil Tangsiri v úterý, kdy opětovně zdůraznil, že jakékoliv plavidlo proplouvající Hormuzským průlivem musí svou cestu plně koordinovat s íránskými úřady. Pokud se zprávy o jeho smrti potvrdí, bude to znamenat konec jedné z nejvíce konfrontačních ér íránské námořní strategie a výrazné oslabení schopnosti Teheránu kontrolovat strategické námořní cesty.
Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu
Éra postupného zlevňování energií, která trvala poslední tři roky, je u konce. Prvním velkým dodavatelem na českém trhu, který se rozhodl promítnout napětí na světových trzích do svých ceníků, je společnost innogy. Od pondělí si noví zákazníci, kteří hledají jistotu fixní ceny, připlatí za elektřinu i plyn stovky korun.
Zdroj: Libor Novák