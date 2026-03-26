Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu

Libor Novák

26. března 2026 12:28

Alireza Tangsiri Foto: Tasnim

Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek oznámil, že se Izraelským obranným silám (IDF) podařilo během cílené a vysoce přesné operace zlikvidovat klíčovou postavu íránského režimu. Obětí útoku se stal velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC) Alireza Tangsiri. Spolu s ním měli při nočním úderu zahynout i další vysoce postavení představitelé námořního velení, což představuje zásadní ránu pro íránskou vojenskou strukturu.

Podle ministra Katze je tato operace jasným vzkazem pro spojence, zejména pro Spojené státy. Likvidace Tangsiriho má totiž přímý dopad na bezpečnost v Hormuzském průlivu, který byl pod jeho velením fakticky zablokován pro mezinárodní přepravu. Izrael tímto krokem demonstruje svou odhodlanost pokračovat v operacích v Íránu plnou silou, dokud nebude dosaženo všech válečných cílů.

Íránské úřady se k hlášenému úmrtí svého admirála zatím oficiálně nevyjádřily, nicméně dva nezávislé izraelské zdroje potvrdily, že k eliminaci skutečně došlo. Tangsiri byl v posledních měsících, kdy Izrael a USA zahájily tažení proti Íránu, velmi viditelnou a hlasitou postavou. Byl to právě on, kdo stál za strategií téměř úplné blokády lodní dopravy v jedné z nejdůležitějších ropných tepen světa.

Tangsiri, který se narodil v roce 1962, zasvětil celý svůj život boji za islámskou republiku. Již během íránsko-irácké války působil jako velitel námořní brigády a postupně stoupal v hierarchii až na post velitele celého námořnictva IRGC, do kterého ho v roce 2018 jmenoval nejvyšší vůdce Alí Chameneí. Během své kariéry proslul radikálními názory a nenávistnou rétorikou vůči Západu i Izraeli.

Jeho postoj k mezinárodním vztahům byl definován náboženským fanatismem. V roce 2013 například prohlásil, že Izraelci a Američané nemohou být nikdy přáteli muslimů, a své tvrzení opíral o vlastní výklad Koránu. O několik let později zase tvrdil, že saúdští vládci jsou potomky Židů z Chajbaru, které označoval za historické nepřátele proroka Mohameda.

Vojensky se Tangsiri snažil budovat obraz Íránu jako neporazitelné námořní mocnosti. Často se chlubil převahou nad americkým námořnictvem a v roce 2016 popsal incident se zadržením deseti amerických námořníků jako „kapitulaci USA před Íránem“. Ještě v roce 2007 dokonce vyhrožoval, že pokud dojde ke střetu, budou íránské síly pronásledovat Američany až do Mexického zálivu.

V posledních letech se pod jeho vedením Írán zaměřil na vývoj bezpilotních prostředků. V únoru 2025 Tangsiri slavnostně odhalil první íránskou letadlovou loď pro drony, což označil za největší námořní projekt v dějinách země. Právě kvůli jeho zapojení do vývoje dronů a vedoucí roli v IRGC na něj Spojené státy uvalily řadu sankcí a zařadily ho na seznam globálních teroristů.

Jeho rétorika dosáhla vrcholu v březnu 2025, kdy varoval nepřátele, že pokud udělají chybu, „pošle je do hlubin pekel“. Toto prohlášení bylo reakcí na výzvu Donalda Trumpa k uzavření nové jaderné dohody. Tangsiri se snažil vytvořit dojem, že americké námořnictvo není schopno čelit íránské dominanci, a pravidelně na sociálních sítích sdílel aktualizace o operacích IRGC v Perském zálivu.

Poslední příspěvek na síti X zveřejnil Tangsiri v úterý, kdy opětovně zdůraznil, že jakékoliv plavidlo proplouvající Hormuzským průlivem musí svou cestu plně koordinovat s íránskými úřady. Pokud se zprávy o jeho smrti potvrdí, bude to znamenat konec jedné z nejvíce konfrontačních ér íránské námořní strategie a výrazné oslabení schopnosti Teheránu kontrolovat strategické námořní cesty.

Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Alireza Tangsiri Írán Izrael

Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody mezinárodní diplomacie svým nekompromisním vystoupením na sociální síti Truth Social. Ve svém příspěvku psaném velkými písmeny ostře zaútočil na spojence z NATO a obvinil je, že ohledně pomoci Spojeným státům v probíhajícím vojenském tažení proti Íránu „absolutně nic neudělali“. Podle Trumpa jsou členské státy aliance v tomto konfliktu zcela nečinné, přestože íránský režim označuje za hrozbu pro celý svět.

AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa

Vedení německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) začalo v tichosti brzdit své donedávna velmi vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním důvodem je klesající popularita šéfa Bílého domu v Německu, kterou způsobila především válka v Íránu. Zatímco řadoví členové strany nadále udržují kontakty s hnutím MAGA, špičky AfD se obávají, že přílišná blízkost k Washingtonu se před klíčovými volbami stává politickou přítěží.

Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky

Cesta k ukončení válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem naráží na zásadní překážky, které plynou z diametrálně odlišných požadavků obou stran. Přestože administrativa prezidenta Donalda Trumpa dává veřejně najevo optimismus a mluví o probíhajících jednáních, evropští spojenci i státy v Perském zálivu vyjadřují rostoucí obavy z nedostatku skutečného pokroku. Propast mezi tím, co Washington žádá a co je Teherán ochoten nabídnout, zůstává hluboká a návrat k jednacímu stolu doprovází řada nejistot.

Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami

Americký viceprezident JD Vance se chystá na návštěvu Maďarska, která se uskuteční jen několik dní před tamními parlamentními volbami. Podle interního dokumentu ministerstva zahraničí, který získal server Politico, je cesta do Budapešti naplánována na 7. a 8. dubna. Cílem této mise je vyjádřit podporu znovuzvolení premiéra Viktora Orbána. Samotné hlasování v Maďarsku proběhne 12. dubna.

Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou

Závěr března přinese do Česka výrazné ochlazení a návrat zimního počasí, zejména do východních částí republiky. Podle aktuálních předpovědí nás čekají dny plné srážek, které budou už od středních poloh sněhové. Zatímco v Čechách bude oblačnosti méně, Morava a Slezsko se musí připravit na citelný severní vítr a v horách i na novou sněhovou pokrývku.

Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích

Kalifornská porota vynesla historický rozsudek, který může navždy změnit tvář digitálního světa. Společnosti Meta a YouTube byly shledány vinnými ve všech bodech obžaloby v přelomovém sporu, který je vinil z úmyslného budování závislosti u mladých uživatelů. Podle verdiktu technologičtí giganti postupovali nedbale při návrhu svých platforem, věděli o jejich nebezpečnosti, a přesto uživatele nevarovali, čímž způsobili vážné poškození duševního zdraví žalující strany.

Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa v probíhajícím konfliktu s Íránem vyvolává mezi evropskými spojenci značné rozpaky. Podle vysokých představitelů několika vlád jsou požadavky Washingtonu na pomoc při zajištění Hormuzského průlivu natolik zmatené a protichůdné, že jakákoliv reálná spolupráce uvízla na mrtvém bodě, píše server Politico. Evropské státy sice deklarovaly ochotu pomoci s obnovením námořního obchodu, v praxi se však k vyslání vojenské techniky do válečné zóny nikoho nespěchá.

HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor

Izraelská armáda čelí vážným obviněním z opakovaného a nezákonného používání bílého fosforu v obydlených oblastech jižního Libanonu. Organizace Human Rights Watch (HRW) spolu s dalšími výzkumníky zdokumentovala nasazení této kontroverzní látky, která má za následek nejen devastaci krajiny, ale i bezprostřední ohrožení civilistů. Podle expertů Izrael tuto zbraň využívá k taktice „spálené země“, aby odkryl terén a znemožnil bojovníkům Hizballáhu úkryt.

Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi

Dánská politická scéna prochází zásadním obratem. Dosavadní premiérka Mette Frederiksenová oficiálně podala demisi do rukou krále Frederika, čímž formálně ukončila působení své tříčlenné koaliční vlády. Tento krok následoval bezprostředně po oznámení volebních výsledků, které jasně ukázaly, že stávající kabinet ztratil v parlamentu potřebnou většinu.

Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku

Íránská strana poprvé konkrétněji reagovala na americký patnáctibodový mírový plán, se kterým přišla administrativa Donalda Trumpa. Státní televize Press TV zveřejnila v polovině týdne pět klíčových podmínek, za kterých je Teherán ochoten ukončit válečný stav. Skutečnost, že informace přinesl právě anglicky mluvící kanál ovládaný státem, naznačuje, že vzkaz je adresován přímo Washingtonu a mezinárodnímu společenství.

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

Válka v Íránu se propíše o peněženek Čechů. První velký dodavatel energií zdražuje

Éra postupného zlevňování energií, která trvala poslední tři roky, je u konce. Prvním velkým dodavatelem na českém trhu, který se rozhodl promítnout napětí na světových trzích do svých ceníků, je společnost innogy. Od pondělí si noví zákazníci, kteří hledají jistotu fixní ceny, připlatí za elektřinu i plyn stovky korun.

Zdroj: Libor Novák

