Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců

Libor Novák

31. ledna 2026 9:31

Gaza
Gaza Foto: Twitter

Izraelská armáda během brífinku pro tamní novináře připustila, že během války v Gaze zahynulo přibližně 70 000 Palestinců. Podle zpráv místních médií vojenští představitelé nyní považují údaje poskytované palestinským ministerstvem zdravotnictví v enklávě za v zásadě přesné. Toto uznání přichází po dlouhém období, kdy Izrael oficiální počty obětí zpochybňoval.

Deník Jedi’ot achronot citoval armádní zdroje, podle kterých odhad zabitých v Gaze dosahuje zmíněné hranice, přičemž toto číslo nezahrnuje pohřešované osoby. Veřejnoprávní stanice Kan 11 uvedla, že informace pocházejí od Úřadu pro koordinaci vládních aktivit na územích. Aktuálně probíhá snaha analyzovat, jakou část z celkového počtu tvoří civilisté a jakou ozbrojenci.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví ve středu zveřejnilo aktualizovanou bilanci, podle které v Gaze od začátku konfliktu zahynulo 71 667 lidí. Dalších více než 171 000 Palestinců utrpělo zranění. Tato statistika zahrnuje také stovky obětí izraelských úderů, ke kterým došlo od vyhlášení příměří v polovině října.

V dřívějších fázích války Izrael opakovaně zpochybňoval důvěryhodnost údajů o mrtvých a obviňoval ministerstvo zdravotnictví z nadsazování čísel. Argumentoval tím, že úřad podléhá kontrole hnutí Hamás. Aktuální vyjádření armádních představitelů pro novináře však naznačuje výrazný posun v hodnocení těchto statistik.

Oficiální mluvčí izraelských obranných sil se k informacím poskytnutým novinářům odmítl konkrétně vyjádřit. Ve svém prohlášení pouze uvedl, že publikované detaily neodrážejí oficiální data armády. Zdůraznil, že jakékoli oficiální zprávy na toto téma budou zveřejněny výhradně skrze řádné a schválené komunikační kanály.

Armáda zatím odmítá odpovědět na dotazy, zda disponuje vlastními ucelenými daty o počtu obětí v Gaze nebo zda takové informace plánuje v budoucnu zveřejnit. Přestože armáda jako celek o počtech mrtvých veřejně mlčí, někteří vysoce postavení činitelé se o nich již dříve zmínili v soukromých hovorech.

V srpnu loňského roku unikla nahrávka bývalého šéfa vojenské rozvědky Aharona Halivy, který hovořil o padesáti tisících mrtvých v Gaze jako o nezbytnosti pro budoucí generace. Hranici 50 000 zabitých přitom statistiky v Gaze překonaly v březnu 2025. Tyto úniky naznačují, že izraelské velení má o rozsahu ztrát na životech podrobný přehled.

Bývalý náčelník generálního štábu Herzi Halevi v září uvedl, že více než 10 % z celkového počtu 2,2 milionu obyvatel Gazy bylo buď zabito, nebo zraněno. Podle něj se nejedná o „jemnou válku“. Jeho odhad tehdy velmi přesně odpovídal údajům palestinského ministerstva, které v té době uvádělo 65 000 mrtvých.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze běžně zveřejňuje seznamy obětí izraelských útoků, ačkoliv ve svých statistikách nerolišuje mezi civilisty a bojovníky. Přesnost těchto seznamů byla v minulosti potvrzena mezinárodními organizacemi i OSN. Izraelská armáda se nyní snaží vlastními metodami určit poměr mezi zneškodněnými ozbrojenci a vedlejšími obětmi.

Představitelé palestinského zdravotnictví zdůrazňují, že skutečný počet obětí může být ještě vyšší kvůli tisícům lidí, kteří zůstávají pohřbeni pod troskami budov. Právě tyto pohřešované osoby izraelský armádní odhad 70 000 mrtvých nezahrnuje. Údaje o zraněných navíc vyvíjejí extrémní tlak na kolabující zdravotnický systém v celé enklávě.

Debata o počtu obětí v Gaze je sledována po celém světě, zejména v souvislosti s obviněními z nepřiměřeného vedení války. Uznání přesnosti palestinských čísel ze strany izraelské armády by mohlo mít dopad na budoucí mezinárodní vyšetřování a diplomatická jednání. Zatím však armáda trvá na tom, že oficiální data zveřejní až po důkladném prověření. 

