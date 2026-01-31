Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců

Izraelská armáda během brífinku pro tamní novináře připustila, že během války v Gaze zahynulo přibližně 70 000 Palestinců. Podle zpráv místních médií vojenští představitelé nyní považují údaje poskytované palestinským ministerstvem zdravotnictví v enklávě za v zásadě přesné. Toto uznání přichází po dlouhém období, kdy Izrael oficiální počty obětí zpochybňoval.
Deník Jedi’ot achronot citoval armádní zdroje, podle kterých odhad zabitých v Gaze dosahuje zmíněné hranice, přičemž toto číslo nezahrnuje pohřešované osoby. Veřejnoprávní stanice Kan 11 uvedla, že informace pocházejí od Úřadu pro koordinaci vládních aktivit na územích. Aktuálně probíhá snaha analyzovat, jakou část z celkového počtu tvoří civilisté a jakou ozbrojenci.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví ve středu zveřejnilo aktualizovanou bilanci, podle které v Gaze od začátku konfliktu zahynulo 71 667 lidí. Dalších více než 171 000 Palestinců utrpělo zranění. Tato statistika zahrnuje také stovky obětí izraelských úderů, ke kterým došlo od vyhlášení příměří v polovině října.
V dřívějších fázích války Izrael opakovaně zpochybňoval důvěryhodnost údajů o mrtvých a obviňoval ministerstvo zdravotnictví z nadsazování čísel. Argumentoval tím, že úřad podléhá kontrole hnutí Hamás. Aktuální vyjádření armádních představitelů pro novináře však naznačuje výrazný posun v hodnocení těchto statistik.
Oficiální mluvčí izraelských obranných sil se k informacím poskytnutým novinářům odmítl konkrétně vyjádřit. Ve svém prohlášení pouze uvedl, že publikované detaily neodrážejí oficiální data armády. Zdůraznil, že jakékoli oficiální zprávy na toto téma budou zveřejněny výhradně skrze řádné a schválené komunikační kanály.
Armáda zatím odmítá odpovědět na dotazy, zda disponuje vlastními ucelenými daty o počtu obětí v Gaze nebo zda takové informace plánuje v budoucnu zveřejnit. Přestože armáda jako celek o počtech mrtvých veřejně mlčí, někteří vysoce postavení činitelé se o nich již dříve zmínili v soukromých hovorech.
V srpnu loňského roku unikla nahrávka bývalého šéfa vojenské rozvědky Aharona Halivy, který hovořil o padesáti tisících mrtvých v Gaze jako o nezbytnosti pro budoucí generace. Hranici 50 000 zabitých přitom statistiky v Gaze překonaly v březnu 2025. Tyto úniky naznačují, že izraelské velení má o rozsahu ztrát na životech podrobný přehled.
Bývalý náčelník generálního štábu Herzi Halevi v září uvedl, že více než 10 % z celkového počtu 2,2 milionu obyvatel Gazy bylo buď zabito, nebo zraněno. Podle něj se nejedná o „jemnou válku“. Jeho odhad tehdy velmi přesně odpovídal údajům palestinského ministerstva, které v té době uvádělo 65 000 mrtvých.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze běžně zveřejňuje seznamy obětí izraelských útoků, ačkoliv ve svých statistikách nerolišuje mezi civilisty a bojovníky. Přesnost těchto seznamů byla v minulosti potvrzena mezinárodními organizacemi i OSN. Izraelská armáda se nyní snaží vlastními metodami určit poměr mezi zneškodněnými ozbrojenci a vedlejšími obětmi.
Představitelé palestinského zdravotnictví zdůrazňují, že skutečný počet obětí může být ještě vyšší kvůli tisícům lidí, kteří zůstávají pohřbeni pod troskami budov. Právě tyto pohřešované osoby izraelský armádní odhad 70 000 mrtvých nezahrnuje. Údaje o zraněných navíc vyvíjejí extrémní tlak na kolabující zdravotnický systém v celé enklávě.
Debata o počtu obětí v Gaze je sledována po celém světě, zejména v souvislosti s obviněními z nepřiměřeného vedení války. Uznání přesnosti palestinských čísel ze strany izraelské armády by mohlo mít dopad na budoucí mezinárodní vyšetřování a diplomatická jednání. Zatím však armáda trvá na tom, že oficiální data zveřejní až po důkladném prověření.
Související
Jedna z nejbolestivějších kapitol tamní historie končí. Do Izraele se vrátily pozůstatky posledního rukojmího
Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku
Izrael , Izraelská armáda , Pásmo Gazy
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Co naznačuje Trumpovo vyčkávání v Íránu? Možná se vůbec nic nestane
před 1 hodinou
Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců
před 2 hodinami
Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi
před 3 hodinami
Nebezpečné počasí nedá pokoj. Meteorologové opět varují před ledovkou
včera
Důchodci a slevy. Žádné speciální průkazy nevydáváme, upozornila ČSSZ
včera
Metro po víkendu přestane stavět v jedné ze stanic. Začne rekonstrukce
včera
Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 113
včera
Nové pravidlo od února. Tuzemská IKEA upozornila zákazníky na změnu
včera
Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman
včera
Zimní počasí se vrátilo. Meteorologové odhalili, kde všude napadl sníh
včera
Policie hledá matku dvou chlapců. V pondělí odjela do Prahy a nevrátila se
včera
Dal Trump Číně do rukou „dokonalý manuál“ proti Tchaj-wanu?
včera
Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik
včera
Pavel se chce sejít s Babišem. Macinku na Hrad nepozval
včera
Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva
včera
Trump nominuje Kevina Warshe na post příštího předsedy Fedu
včera
Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?
včera
Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu
včera
Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva
včera
Separatisté chtějí rozpůlit Kanadu. Tajně se schází s Trumpovými lidmi
Vztahy mezi Spojenými státy a Kanadou čelí dalšímu vážnému testu, který tentokrát nepramení z přímých hrozeb Donalda Trumpa, ale z aktivit separatistické skupiny v provincii Alberta. Tato skupina, známá jako Alberta Prosperity Project, oficiálně požádala o pomoc Washington při snaze odtrhnout se od zbytku Kanady. Podle zpráv se lídři hnutí již několikrát tajně sešli s představiteli amerického ministerstva zahraničí, aby projednali možnosti podpory pro nezávislou Albertu.
Zdroj: Libor Novák