Jak skončí válka na Ukrajině? Z pěti možných scénářů zbyly poslední dvě varianty

Historicky vzato končí válečné konflikty pěti základními způsoby, kterými jsou úplné podmanění, formální kapitulace, de facto kapitulace, stažení jedné ze stran nebo vyjednaný mír. Otázka, jak skončí ruská agresivní válka proti Ukrajině, je podle webu Kyiv Post v současnosti velmi aktuální, obzvláště po nedávných vyjádřeních Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina.
Mezinárodní pozornost, která se dříve částečně přesunula k válce mezi USA, Izraelem a Íránem, se nyní vrací zpět k evropskému bojišti, přičemž nedávné rámcové dohody mezi Washingtonem a Teheránem či Jeruzalémem a Bejrutem vyvolávají zvědavost, zda nenastal čas i pro ukončení konfliktu na Ukrajině. Pátým rokem od začátku plnohodnotné ruské invaze lze již některé z teoretických konců spolehlivě vyloučit, což pomáhá pochopit, kam konflikt směřuje.
Z pohledu vyjednávání se Ukrajina momentálně nachází v nejsilnější pozici od osvobození Izjumu na podzim roku 2022. Kyjev přestal pasivně čekat na tlak mezinárodního společenství a začal bez cizího svolení zasahovat vojenské a energetické cíle hluboko uvnitř ruského území.
Tyto údery na ropné rafinérie a armádní objekty výrazně narušily vnitřní energetický trh agresora a přenesly realitu války přímo před prah obyčejných Rusů. Čím déle se bude konflikt protahovat, tím větší ekonomické a lidské náklady bude muset Kreml snášet, přičemž dosavadní taktické územní zisky v podobě několika dobytých vesnic nelze zaměňovat za strategický zlom schopný splnit politické cíle Moskvy.
Ukrajinské síly efektivně narušují logistické řetězce nepřítele, takže i případné dílčí ruské postupy jsou dlouhodobě neudržitelné. Na druhou stranu, navzdory těmto úspěchům, nemá ani ukrajinská armáda dostatek sil na rychlé vytlačení zakopaných okupantů, a konflikt se tak proměnil v moderní formu obléhací války.
Kyjev musí izolovat ruské pozice a ničit jejich zásobování tak dlouho, dokud se zdroje nepřítele nevyčerpají, což umožňuje osvobozovat území bez masivních vlastních ztrát, vyžaduje to však značný čas. Moskva mezitím pokračuje v opotřebovávací strategii a doufá, že zlomí ukrajinskou vůli dříve, než její vlastní ekonomiku zničí západní sankce nebo než do hry zasáhnou třetí strany.
Ruský kalkul se dlouhodobě opíral o předpoklad, že americká administrativa pod vedením Donalda Trumpa a jeho vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera přistoupí na takzvané aljašské dohody, které měly definovat konec války podle ruských představ.
Situace se však mění, neboť Bílý dům v poslední době změnil tón a americký ministr zahraničí Marco Rubio jasně deklaroval, že v Anchorage k žádným reálným dohodám nedošlo, což musel uznat i Kreml. Vzhledem k tomu, že USA byly plně zaměstnány konfliktem s Íránem a od března absolvovaly s Kyjevem jen minimum schůzek, začaly obě bojující strany využívat klesající intenzitu oficiálních kontaktů k neoficiální diplomacii.
Podle dostupných informací se do role neformálního prostředníka vrátil ruský oligarcha Roman Abramovič, přičemž se objevily i spekulace o možném omezení bojů pouze na současnou linii fronty, což však Moskva údajně odmítla. Turecká vláda se sice snaží navázat na tři kola rozhovorů z roku 2025 a vrátit diplomacii na oficiální kolej, zatím však nehlásí žádný hmatatelný pokrok.
Díky úspěšnému ukrajinskému odporu a operacím v ruském týlu je nicméně jasné, že varianty jako úplné podmanění země nebo ukrajinská kapitulace jsou definitivně smeteny ze stolu. Jedinými dvěma představitelnými scénáři tak zůstávají buď jednostranné stažení ruských vojsk, nebo vyjednané příměří.
Pokud by náklady pro Kreml stouply nad únosnou mez, mohl by Vladimir Putin jednostranně vyhlásit splnění cílů své speciální vojenské operace a přejít ke stabilizačním misím na aktuálně okupovaných územích, jelikož úplný odchod je pro něj politicky nemožný. V takovém případě by rozhodnutí o pokračování bojů za úplné osvobození leželo výhradně na Kyjevu.
Druhá možnost, tedy vyjednaná dohoda, by ale neměla začínat tam, kde rozhovory naposledy selhaly. Podmínky na bojišti se změnily ve prospěch Ukrajiny, která by měla usilovat o trvalé zastavení nepřátelství bez formálního vzdání se svých suverénních území, přičemž čas nyní hraje pro ukrajinskou diplomacii.
Pokud nedojde k posunu směrem k jedné z těchto variant, hrozí dlouhá, vleklá válka, neboť historie ukazuje, že státy často pokračují v bojích jen proto, že už do nich investovaly příliš mnoho krve a prostředků. Sovětský svaz takto setrval v Afghánistánu deset let a Spojené státy dvacet, přičemž v případě Ukrajiny hraje roli i osobní motivace samotného Putina, která převyšuje racionální státní zájmy.
Mír sice není na dosah a boje mohou trvat měsíce i roky, spektrum možných konců se však s posilující pozicí Ukrajiny výrazně zúžilo. Klíčové nyní bude, jak obě strany přizpůsobí své strategie měnící se dynamice na bojišti a následně i u vyjednávacího stolu.
Související
Putin po mohutném bombardování Kyjeva nařídil pokračování masivních úderů proti Ukrajině
Proč byl nedávný útok na Kyjv tak zničující?
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Jak skončí válka na Ukrajině? Z pěti možných scénářů zbyly poslední dvě varianty
před 2 hodinami
Fotbalové MS v ohrožení. Kvůli počasí se mohou rušit zápasy, teploty porostou na 46 stupňů
před 3 hodinami
USA praží žhavé počasí. Kvůli vedru se ruší oslavy Dne nezávislosti
před 4 hodinami
Stovky letadel, největší ohňostroj v historii. Trump na dnešek slibuje mohutné oslavy Dne nezávislosti
před 6 hodinami
Do ulic Erfurtu vyšly tisíce extremistů, blokují vstup na sjezd AfD
před 7 hodinami
Putin po mohutném bombardování Kyjeva nařídil pokračování masivních úderů proti Ukrajině
před 8 hodinami
Proč byl nedávný útok na Kyjv tak zničující?
před 9 hodinami
Rusko shání vojáky kde se dá. Nově posílá na frontu mladé studenty
před 11 hodinami
Výhled počasí na další červencový týden. Teploty porostou
včera
Odstartoval filmový festival ve Varech. Hoffman si přišel pro Křišťálový glóbus
včera
Důchody dorazí kvůli svátkům později. Letos je to naposledy
včera
Hvězdy posunuly své týmy do osmifinále MS. Mexiko dál těší domácí fanoušky
včera
Tragická nehoda na Vysočině. Čelní střet kamionů nepřežil ani jeden z řidičů
včera
Policie prověřuje primáře z Děčína. Nahlásila ho nemocnice
včera
Je to tady zase. Lidé řeší, zda červencová volna ovlivní jejich nákupy
včera
Další překvapení na fotbalovém MS. Už v šestnáctifinále skončili Němci a Nizozemci
včera
Pavel poletí do Ankary, i když se to Babišovi nelíbí. Bude to stát miliony a bude sedět vzadu, reaguje Macinka
včera
Co bude dál s Hormuzským průlivem? Alternativní trasa selhala, světu nezbývá než čekat
včera
Kdo nahradí Zelenského? Hvězda Ukrajina potvrdila, že bude kandidovat na prezidenta
včera
Rusko může zaútočit na Polsko už letos, píše britský a polský tisk. Situace je vážná, přiznal Tusk
Ruská federace možná plánuje útočné akce namířené proti Polsku. S tímto zjištěním původně přišel polský zpravodajský server Onet, přičemž jeho informace následně potvrdil a podrobněji rozebral prestižní britský deník The Telegraph. Podle dostupných informací západních rozvědek nelze vyloučit, že se Varšava stane dějištěm nepřátelských aktivit ze strany Moskvy.
Zdroj: Libor Novák