Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené

V uplynulých dvanácti měsících prošly Spojené státy pod Trumpovou administrativou proměnou, která z nich v očích mnoha cestovatelů učinila nehostinné a nebezpečné místo. Průzkum deníku Independent ukazuje, že 80 % respondentů se hodlá cestám do USA vyhýbat, zatímco pouze 11 % by zemi stále navštívilo. Mezi těmi, kteří již mají dovolenou zarezervovanou, zvažuje každý sedmý její zrušení.
Mnozí cestovatelé se obracejí na odborníky s dotazy na etiku i bezpečnost takové cesty. Autorka článku Anna Hart, jejíž sestra žije v Kalifornii, přiznává, že USA navštěvovat nepřestane, a to i kvůli podpoře lidí v cestovním ruchu a umění, kteří se současnému režimu brání.
Přesto chápe a podporuje ty, kteří se rozhodli pro bojkot, a připomíná sílící mezinárodní výzvy k bojkotu letošního mistrovství světa ve fotbale, které USA pořádají společně s Mexikem a Kanadou.
Otázka bezpečnosti je obzvláště palčivá pro příslušníky etnických menšin, kteří čelí zvýšenému riziku ze strany federálních orgánů. Jen v lednu 2026 bylo v Minneapolis agenty ICE zastřeleno několik civilistů, včetně Američanů Renee Good a Alexe Prettiho, kteří se zastali svých sousedů.
Videozáznamy těchto incidentů vyvolaly vlnu zděšení a zpochybnily oficiální verze úřadů, přičemž počet úmrtí ve vazbě nebo při zásazích federálních agentů v roce 2026 již dosáhl nejméně osmi osob.
Kromě fyzické bezpečnosti odrazují turisty i nové, drastické požadavky systému Esta. Žadatelé musí nově předkládat identifikátory sociálních sítí za posledních pět let, telefonní čísla a e-mailové adresy až deset let zpětně, a dokonce i metadata z fotografií nebo IP adresy.
Světová rada pro cestování a cestovní ruch (WTTC) předpovídá, že tato opatření povedou v roce 2026 k poklesu počtu mezinárodních příjezdů o 4,7 milionu, což představuje ztrátu na výdajích návštěvníků ve výši až 15,7 miliardy dolarů.
Přestože rok 2026 měl být pro americký turismus oslavou 250. výročí nezávislosti a 100. výročí Route 66 s otevřením nových muzeí, politická situace tyto plány zastiňuje. Podle Seana Tiptona z asociace Abta je pro cestovní kanceláře jasnou hranicí doporučení ministerstva zahraničí; pokud úřady varují před cestou, standardní cestovní pojištění se na takové cesty nevztahuje. Rozhodování o návštěvě USA se tak stalo složitějším než kdy dříve a normalita je v současné situaci v nedohlednu.
