Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti

Bitevní pole na Ukrajině prochází v pátém roce ruské invaze nevídanou proměnou, která připomíná spíše vědecko-fantastický film než tradiční pozemní konflikt. Hlavní roli v tomto technologickém klání nyní hrají bezpilotní pozemní prostředky (UGV), které se staly symbolem moderní robotizované války. Od jara 2024 jejich využívání roste exponenciální řadou a mění způsob, jakým armády uvažují o strategii a ochraně lidské síly.
Poručík Viktor Pavlov ze 3. armádního sboru ukrajinských sil popisuje tyto stroje jako nejvšestrannější zbraň současnosti. Podle něj už nejde o drahé tanky, ale o levné a postradatelné roboty různých tvarů a velikostí. Někteří se pohybují na pásech a připomínají malé nákladní vozíky bez střechy, jiní mají kola, antény a jsou schopni nést protitankové miny či těžké kulomety.
Dnešní fronta se podle vojáků stále více podobá scénám z filmu Terminátor. Když se k pozicím nepřítele blíží ozbrojený robot, psychologický efekt je zdrcující. Na rozdíl od člověka robot necítí bolest a nenechá se zastavit střelbou do hrudi. Operátor, který stroj ovládá v bezpečí úkrytu přes obrazovku, může pokračovat v palbě i v situacích, které by byly pro pěchotu smrtelné.
Význam robotů v logistice je již nyní naprosto dominantní – zajišťují neuvěřitelných 90 % přepravy v rámci ukrajinské armády. V prostředí, kde oblohu neustále křižují nepřátelské drony útočící z pohledu první osoby (FPV), je pohyb osob na otevřeném prostranství téměř nemožný. Jen v lednu letošního roku provedly ukrajinské síly rekordních 7 000 operací s využitím těchto pozemních vozidel.
Kromě logistiky přebírají dálkově ovládané systémy i přímé bojové úkoly. Jsou vybavovány kulomety a granátomety, přičemž některé dokážou bránit pozici desítky dní bez přítomnosti člověka. Zaznamenány byly i případy kamikadze robotů, kteří naloženi stovkami kilogramů výbušnin urazili dlouhou trasu, aby zničili budovu obsazenou nepřátelskými jednotkami.
Roboti se stali nepostradatelnými i při záchraně životů. Dokážou z přední linie evakuovat až tři zraněné vojáky najednou a doručovat zásoby potravin, munice nebo materiálu pro stavbu krytů. Díky své malé velikosti jsou mnohem hůře odhalitelní pro ruské špionážní drony než tradiční obrněná vozidla, která jsou snadným cílem pro dělostřelectvo.
Technologický pokrok umožnil těmto strojům provádět i složité inženýrské práce. Moderní modely umí klást i odstraňovat miny, natahovat ostnatý drát nebo odtahovat poškozená a vyhořelá vozidla z bojiště. Přestože ukrajinské jednotky ztrácejí přibližně tři roboty denně kvůli leteckým útokům, poručík Pavlov zdůrazňuje, že jde o nízkou cenu ve srovnání se záchranou životů pěšáků.
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov vyzdvihl, jak rychle se dálkové operace staly rutinou. Zatímco před půl rokem byla evakuace zraněných pomocí robotů spíše ojedinělá, dnes tyto stroje běžně vjíždějí do nejrizikovějších oblastí. Nasazení personálu tam, kde může operovat stroj, je dnes považováno za zbytečný hazard.
Historickým milníkem se stalo loňské léto, kdy se vůbec poprvé v dějinách vojenství vzdali ruští vojáci ozbrojenému pozemnímu robotu. Stroje 3. armádního sboru dokázaly po intenzivní palbě vytlačit nepřítele z trosek budovy a následně zajistit oblast v rámci plánované ofenzívy. Tato událost demonstruje rostoucí převahu autonomních systémů nad tradiční živou silou.
Příprava na tento nový druh války probíhá v akademiích, jako je KillHouse, kde se školí piloti UGV. Výhodu mají především bývalí hráči počítačových her, kteří se na ovládání dálkových konzolí adaptují velmi rychle. Na simulátorech trénují průjezd bažinami nebo lesním terénem, aby byli schopni manévrovat v reálných podmínkách zamrzlé či rozbahněné fronty.
Ani Rusko však v tomto směru nezaostává a vyvíjí vlastní systémy, jako je elektrické vozidlo Courier, určené pro transport nákladu a elektronický boj. Ukrajina si však v technologii pozemních robotů zatím udržuje náskok a prioritou Kyjeva je nyní masivní navýšení výroby, aby se technologická převaha přetavila v jasnou strategickou výhodu.
Velitel 3. sboru Andrij Biletsky předpovídá, že stojíme na prahu další revoluce. Pozemní robotické systémy podle něj radikálně změní tvář bojiště a v blízké budoucnosti nahradí významnou část vojáků, a to jak v logistice, tak v přímém boji. Tato transformace dává Ukrajině naději, že dokáže čelit početní převaze nepřítele pomocí technologické inteligence a inovací.
Zdroj: Libor Novák