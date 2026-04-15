Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních dnech příměří dostaly do bodu, kdy ani jedna ze stran nemá jinou reálnou možnost než dospět k dohodě. Pro Donalda Trumpa je uzavření míru naprostou prioritou, protože rostoucí inflace a drahé pohonné hmoty vyvolávají nepokoje i mezi jeho nejvěrnějšími příznivci. Přestože se jeho vyjednávací taktika může zdát zmatečná, jeho cílem je prezentovat výsledek jako mnohem úspěšnější ujednání, než byla dohoda Baracka Obamy z roku 2015.
Írán se podle CNN nachází v ještě kritičtější situaci, neboť více než měsíc trvající bombardování zničilo tisíce strategických cílů a ochromilo vládní struktury. Ačkoliv Teherán navenek projevuje vzdor, jeho ekonomika se pod tlakem americké námořní blokády hroutí a zásoby prostředků pro vedení války se tenčí. Írán sice demonstroval svou schopnost destabilizovat region, ale zaplatil za to ztrátou bezpečnosti a naprostou izolací od svých sousedů.
Klíčovým bodem vyjednávání zůstává osud Hormuzského průlivu a jaderný program. Obě strany se v zásadě shodují na potřebě obnovit námořní provoz, přičemž spor se vede především o délku moratoria na obohacování uranu. Zatímco Írán požaduje pětiletou lhůtu, Spojené státy trvají na dvaceti letech, což dává prostor pro aritmetický kompromis v polovině těchto požadavků. Otázka již existujících zásob uranu by mohla být vyřešena jeho odvozem do Ruska nebo pod dohledem mezinárodních inspektorů.
Největší neznámou v celém procesu představuje postoj Izraele a osud hnutí Hizballáh v Libanonu. Je pravděpodobné, že tyto regionální konflikty budou vyčleněny do samostatných jednání, aby neblokovaly hlavní dohodu mezi Washingtonem a Teheránem. Pro obě velmoci je zásadní, aby výsledný dokument mohly doma vykreslit jako své vítězství. Írán musí mít pocit, že si zachoval suverenitu a odstrašující sílu, zatímco Trump potřebuje důkaz, že definitivně odstranil íránskou jadernou hrozbu.
Dlouhodobým následkem tohoto konfliktu však může být definitivní radikalizace íránského vedení. I když Trump získá dohodu omezující technické kapacity pro výrobu bomby, tvrdé jádro v Teheránu je po měsících útoků více než kdy jindy přesvědčeno, že jaderné zbraně jsou jedinou zárukou jejich přežití. Válka tak sice může skončit podpisem smlouvy, ale zároveň posílila hlasy těch, kteří volají po maximálním zbrojení jako jediné obraně proti budoucí agresi.
Související
Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu
Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.
Zdroj: David Holub