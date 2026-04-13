Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval

Vztah mezi americkým prezidentem a hlavou katolické církve dosáhl historického bodu mrazu. Donald Trump v bezprecedentním útoku označil papeže Lva XIV. za „slabého“, „hrozného“ a „příliš liberálního“. Tato ostrá slova zazněla poté, co pontifik, jenž se narodil v USA, během víkendové modlitby ve Vatikánu kritizoval válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem jako projev „bludu všemocnosti“.
Trump, který se v neděli v noci vracel z Floridy do Washingtonu, nešetřil kritikou na své sociální síti Truth Social ani v následném rozhovoru s novináři na letištní ploše. Prohlásil, že není papežovým fanouškem a že Lev XIV. podle něj neodvádí dobrou práci. Prezidentovi vadí především papežův postoj k zahraniční politice a jeho údajné nadbíhání „radikální levici“.
Rozbuškou tohoto sporu se stala papežova slova o válce v Íránu. Lev XIV. sice nejmenoval Trumpa přímo, ale jeho varování, že Bůh nenaslouchá modlitbám těch, kteří vedou válku, a že jejich „ruce jsou plné krve“, bylo jasně adresováno americké administrativě. Trump v reakci uvedl, že nechce papeže, který by toleroval jaderné zbraně v rukou Íránu, a označil pontifika za člověka, který „má rád zločin“.
Slovní přestřelka nabyla bizarních rozměrů, když Trump na sociálních sítích sdílel obrázek vytvořený umělou inteligencí. Na něm je zachycen v Kristově rouchu, jak uzdravuje nemocného muže, zatímco nad ním krouží orli běloglaví a andělé v podobě vojáků. Tato vizuální symbolika podtrhuje přesvědčení Trumpových stoupenců a některých evangelikálních lídrů, že válka proti Íránu má nebeské požehnání.
Prezident šel ve své kritice ještě dál a zpochybnil samotnou papežovu volbu. Podle Trumpa se Lev XIV. stal hlavou církve jen proto, že je Američan, a Vatikán si od toho sliboval lepší vyjednávací pozici vůči Bílému domu. „Kdybych nebyl v Bílém domě já, Lev by ve Vatikánu nebyl,“ napsal Trump s tím, že by se papež měl raději soustředit na to, aby byl „skvělým papežem, nikoliv politikem“.
Kritika z úst Donalda Trumpa se dotkla i dalších témat, například amerického zásahu ve Venezuele. Prezidentovi vadí, že papež kritizuje operace namířené proti režimům, které podle USA zaplavují svět drogami. Trump zdůraznil, že dělá přesně to, k čemu byl ve volbách v roce 2024 „drtivě zvolen“, a že papež nemá právo jej za to napomínat.
Papež Lev XIV. se však nenechal zastrašit a během letu na svou jedenáctidenní cestu po Africe vzkázal, že se Trumpovy administrativy nebojí. V rozhovoru pro Reuters a ANSA uvedl, že jeho poselstvím je evangelium a on bude i nadále hlasitě vystupovat proti šílenství války. Odmítl se nechat vtáhnout do přímé politické debaty s prezidentem, ale zdůraznil, že evangelijní poselství nesmí být zneužíváno k ospravedlňování násilí. Dodal také, že se Trumpa nebojí.
Podle papeže Lva XIV. je v dnešním světě zabíjeno příliš mnoho nevinných lidí a církev musí ukázat, že existuje lepší cesta – cesta dialogu a míru. „Blahoslavení tvůrci pokoje,“ připomněl pontifik novinářům na palubě letadla mířícího do Alžírska. Svou roli nevnímá jako politickou, ale jako morální povinnost chránit trpící.
Tento konflikt je o to zajímavější, že Trump v posledních volbách získal 55 % hlasů katolických voličů. Přímý útok na papeže by tak mohl jeho pozici u této části elektorátu oslabit. Na druhé straně Trumpova administrativa úzce spolupracuje s konzervativními protestanty a ministr obrany Pete Hegseth dokonce vyzval Američany, aby se za vítězství ve válce modlili „ve jménu Ježíše Krista“.
Zatímco papež zahajuje svou misi v Alžírsku, Kamerunu, Angole a Rovníkové Guineji, Spojené státy se připravují na zahájení úplné námořní blokády íránských přístavů. Tato vojenská operace přichází po krachu mírových rozhovorů v Pákistánu a hrozí ukončením křehkého dvoutýdenního příměří.
Zajímavé je ticho, které v této souvislosti zachovávají evropští spojenci USA i další světoví lídři. Většina z nich se zatím k bezprecedentnímu útoku na papeže nevyjádřila. Donald Trump však zůstává neoblomný a věří, že jeho tvrdý postup vůči Íránu i Vatikánu je přesně to, co jeho voliči chtějí.
