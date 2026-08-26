"Je to běžné." Trump se poprvé vyjádřil k cestě šéfa CIA do Moskvy

Americký prezident Donald Trump poprvé okomentoval překvapivou návštěvu ředitele CIA Johna Ratcliffa v Moskvě, kterou označil za víceméně běžnou záležitost. Informace o cestě vyvolaly řadu spekulací, neboť americká administrativa ji předem oficiálně neoznámila.
Informace o letu vládního speciálu zachytily sledovací systémy a jednání následně potvrdil i Kreml s tím, že ruský prezident Vladimir Putin byl o schůzce informován, ale osobně se jí nezúčastnil.
Prezident Trump podle The Guardian odmítl dohady, že by cesta šéfa tajné služby souvisela s možnou eskalací napětí nebo s testováním odhodlání Severoatlantické aliance ze strany Ruska. Podle jeho slov se Ratcliffe v Moskvě nenachází z žádného z uváděných důvodů, zároveň však naznačil, že návštěva může přispět k úsilí o ukončení války na Ukrajině. Přesný účel jednání americká strana neupřesnila.
Během rozhovoru se americká hlava státu opřela také do sousední Kanady v reakci na zkrachovalá víkendová obchodní jednání, která vyústila ve vzájemné zavádění cel. Prezident prohlásil, že Kanada využívala Spojené státy po celá desetiletí na úkor amerického automobilového průmyslu a zemědělství. Opětovně zmínil i svůj záměr přejmenovat Jezero Ontario na Americké jezero, přičemž odkazoval na své dřívější rozhodnutí týkající se Mexického zálivu.
Na úvod rozhovoru Trump vzdal hold nedávno zesnulé country zpěvačce Dolly Parton. Prohlásil, že její odchod pociťuje jako ztrátu člena rodiny, a vyzdvihl, že ačkoliv nebyla výrazně politicky aktivní, chovala k němu náklonnost.
Prezident se rovněž vyjádřil k výsledkům úterních primárních voleb v Jižní Karolíně a Oklahomě, v nichž uspěli jím podporovaní kandidáti Darline Graham a Mike Mazzei. Úspěch obou politiků označil na sociálních sítích za své osobní vítězství. V Oklahomě se Trump výrazně angažoval proti dosavadnímu generálnímu prokurátorovi Gentneru Drummondovi, kterého kritizoval za právní kroky namířené proti stavbě hliníkárny na území státu.
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Zdroj: Libor Novák