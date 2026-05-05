Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského

Předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že v Hormuzském průlivu se začíná upevňovat nová rovnováha sil. Podle jeho vyjádření na sociální síti X je současný stav pro Spojené státy neudržitelný. Ghalibaf obvinil USA a jejich spojence, že porušováním příměří a zaváděním blokád ohrožují bezpečnost námořní dopravy a tranzit energií. Varoval také, že Írán se svými operacemi ještě ani pořádně nezačal.
Napětí v regionu v pondělí znovu eskalovalo, když obě strany spustily nové útoky v Perském zálivu v boji o kontrolu nad strategickou vodní cestou. K nové vlně raketových a dronových útoků došlo poté, co Donald Trump oznámil operaci Project Freedom. Cílem této iniciativy je vyvést stovky uvízlých tankerů a obchodních lodí z průlivu, který je od konce února prakticky uzavřen kvůli válečnému konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem.
V pondělí bylo hlášeno několik explozí a požárů na obchodních plavidlech. Americká armáda oznámila zničení šesti malých íránských vojenských člunů, což Teherán následně popřel. Íránské síly naopak zaútočily raketami a drony na Spojené arabské emiráty, kde po zásahu ropného přístavu Fudžajra vypukl požár. Centrální velitelství USA potvrdilo, že dvě americké lodě úspěšně propluly průlivem pod ochranou torpédoborců, což však íránské revoluční gardy označily za nepravdivé tvrzení.
Donald Trump zopakoval své varování, že íránské síly budou vymazány z povrchu zemského, pokud napadnou americká plavidla zapojená do operace. Admirál Brad Cooper z velitelství Centcom se odmítl vyjádřit k tomu, zda je dubnové příměří stále v platnosti, ale potvrdil pokusy íránských gard o narušení amerických aktivit. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí naproti tomu zdůraznil, že krize nemá vojenské řešení, a varoval před zatažením do vleklého konfliktu.
K deeskalaci situace vyzvala Velká Británie i Saúdská Arábie, zatímco útoky zasáhly i civilní cíle v Ománu, kde byli zraněni dva lidé. Jihokorejský operátor HMM oznámil uhašení požáru na své lodi po explozi v průlivu, přičemž Trump z tohoto incidentu obvinil Írán. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva varovala, že pokud se válka protáhne do příštího roku a ceny ropy dosáhnou 125 dolarů za barel, může globální ekonomika čelit katastrofálním následkům.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.
