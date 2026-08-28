Jsou v pasti a nemohou z ní ven. Cesta šéfa CIA do Kremlu ukázala, co mají Trump a Putin společného

Libor Novák

28. srpna 2026 13:49

Vladimír Putin a Donald Trump
Vladimír Putin a Donald Trump Foto: Kremlin.ru

Cesta šéfa CIA Johna Ratcliffa do Moskvy podle analýzy CNN poukázala na nečekanou strategickou paralelu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Obě hlavy států se totiž ocitly v pasti vleklých vojenských konfliktů, které nedokážou rychle ukončit ani v nich dosáhnout svých původních cílů.

Americké tajné služby podle dostupných informací pracují s poznatkem, že Kreml vnímá Spojené státy jako oslabené konfliktem v Íránu. Tento pocit u ruského vedení vyvolává dojem, že Washington nemá dostatečné kapacity pro reakci na případnou eskalaci v Evropě. Hlavním úkolem ředitele CIA tak bylo varovat Moskvu před provokacemi vůči členským státům NATO a zároveň ji vyzvat k ukončení vojenské i hospodářské podpory Teheránu.

Analýza zdůrazňuje, že jak Putin na Ukrajině, tak Trump na Blízkém východě podcenili odhodlání a schopnosti svých protivníků. Obě mocnosti narážejí na asymetrické způsoby boje, zejména na masové využití levných bezpilotních prostředků, které stírají převahu konvenční vojenské síly. Navíc panují pochybnosti o tom, zda oba lídři dostávají od svých nejbližších poradců reálné a pravdivé informace o skutečném vývoji na bojišti.

Paralela mezi oběma vůdci má však své jasné hranice. Na rozdíl od Putina, který na Ukrajinu vyslal masivní pozemní síly a čelí obrovským ztrátám na životech, se Trump vyhnul nasazení rozsáhlých pozemních jednotek a masivnímu cílení na civilní infrastrukturu. Vzhledem k demokratickému zřízení v USA by byly lidské ztráty v podobném rozsahu pro jakéhokoliv amerického prezidenta politicky neobhajitelné.

Kreml současně využívá oslabení amerických zásob munice a vytížení námořních i leteckých sil, přičemž Íránu poskytuje zpravodajské informace o pohybu amerických jednotek. Zahraniční analytici poukazují na to, že jakýkoliv pokus Washingtonu o izolaci Íránu naráží na neochotu Moskvy a Pekingu spolupracovat. Obě velmoci nemají důvod usnadňovat Trumpovi cestu z konfliktu, který ho politicky i vojensky váže.

Bílý dům sice možná rizika eskalace veřejně zlehčuje a Trump nadále tvrdí, že jeho vztahy s Putinem chrání svět před přímým střetem s NATO, návštěva šéfa CIA však potvrdila hluboké obavy americké administrativy. Nepředvídatelný vývoj v obou válkách tak začíná přímo ohrožovat mezinárodní prestiž a strategickou věrohodnost Spojených států i Ruska.

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